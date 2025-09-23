Trailer de “Três Graças” revela história de três gerações femininas

A TV Globo anunciou o lançamento do trailer da nova novela “Três Graças”, que será exibida nas noites de segunda a sexta-feira, a partir do dia 20 de outubro. Esta produção marca o retorno do escritor Aguinaldo Silva, conhecido por suas tramas marcantes, à programação da emissora. O novo folhetim irá substituir a reprise de “Vale Tudo”.

A história de “Três Graças” se passa na fictícia comunidade Chacrinha, em São Paulo, e foca na vida de Gerluce Maria das Graças, interpretada por Sophie Charlotte. A narrativa retrata três gerações de mulheres que enfrentam a maternidade solo na adolescência.

A matriarca da família, Lígia Maria das Graças, vivida por Dira Paes, é uma mulher forte e protetora, que criou sua filha sozinha após o pai, Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira, se recusar a assumir a paternidade. Gerluce, a filha de Lígia, repetirá esse ciclo ao se envolver com Jorginho Ninja, personagem de Juliano Cazarré, que é o líder de uma facção criminosa na favela.

A trama se complica quando Joélly Maria das Graças, a filha de Gerluce, descobre que está grávida aos 15 anos. O pai da criança, Raul, interpretado por Paulo Mendes, é um jovem de classe alta que tem ligação com a comunidade por causa do tráfico de drogas. Essa gravidez precoce gera uma série de conflitos que abordam questões de desigualdade social, criminalidade e os desafios enfrentados por quem vive em áreas periféricas.

“Três Graças” também vai explorar o confronto entre o bem e o mal, mostrando como algumas pessoas lucram com a miséria alheia, enquanto outras lutam para mudar suas realidades. A relação entre Gerluce e sua filha é um dos pontos centrais da história, marcada por amor e tensões.

A novela combina elementos de drama, romance, mistério e humor, além de trazer à tona questões contemporâneas, como a gravidez na adolescência e a violência urbana. Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva, promete uma narrativa que mistura crítica social com entretenimento de qualidade.

O elenco conta, além de Dira Paes e Sophie Charlotte, com Grazi Massafera, que interpreta Arminda, a patroa de Gerluce, cuja presença causará tensões no enredo familiar.

“Três Graças” chega para atrair a audiência das 21h, com a expectativa de unir tradição e inovação, seguindo a linha de sucessos anteriores de Aguinaldo Silva como “Senhora do Destino” e “Império”.