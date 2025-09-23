Patricia Keller, a médica favorita da internet, faleceu

A cidade de Cuiabá está de luto pela partida da médica e influenciadora digital Patricia Keller Pereira, que faleceu nesta terça-feira (16). Com apenas 27 anos, Patricia lutava contra um câncer no ombro desde o ano passado. Mesmo enfrentando os desafios do tratamento, ela não apenas continuou sua trajetória na medicina, mas também se destacou nas redes sociais, cativando muitos com sua dedicação e empatia.

Nas suas postagens, Patricia compartilhava momentos do seu dia a dia, tanto na profissão quanto na vida pessoal. Sua sinceridade e carisma conquistaram milhares de seguidores, que admiravam sua coragem e a forma genuína como contava sua história. A maneira simples de se comunicar tornou-a uma figura próxima para aqueles que a acompanhavam, criando uma conexão especial com seus fãs.

A notícia da morte foi confirmada pela família, que recebeu uma onda de amor e apoio. As redes sociais logo foram tomadas por mensagens de carinho e despedidas de fãs que ressaltaram a coragem e resiliência de Patricia, mesmo nos dias mais difíceis de sua saúde.

Uma seguidora expressou bem esse sentimento: “Uma tristeza a sua partida. Que nosso Senhor Jesus te receba e que você descanse em um lugar onde não existe dor.” O impacto que Patricia deixou vai além de sua carreira. Ela se tornou um símbolo de esperança para muitos, mostrando que é possível viver com amor e determinação, mesmo diante de uma doença grave.

Despedida e legado

O velório de Patricia será realizado em Sorriso nesta quarta-feira (17), onde amigos, familiares e admiradores poderão prestar suas últimas homenagens. Será um momento tocante, reunindo amigos e colegas que foram impactados por sua trajetória.

Os sentimentos entre médicos, colegas de profissão e pacientes são de profunda gratidão. Ela sempre mostrou um cuidado humano no exercício da medicina, marcando positivamente a vida de todos que passaram por suas mãos. Nas redes sociais, deixou um legado repleto de apoio, reflexões e relatos que misturavam fragilidade e força em harmonia.

A ausência de Patricia deixa um vazio, mas também nos ensina sobre autenticidade. Ela soube transformar sua dor em uma fonte de acolhimento e inspiração para muitos. Sua memória será eterna entre aqueles que tiveram a chance de conhecê-la ou de testemunhar sua jornada, lembrando-a como alguém que transformou sua vida em uma lição de coragem.