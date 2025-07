Globo cancela The Masked Singer após quatro anos de exibição

Aracaju

A TV Globo anunciou que não irá renovar a parceria com a Endemol, encerrando assim a produção do programa "Masked Singer Brasil". O reality show musical estava em sua grade de programação desde 2021 e se tornou um destaque nas tardes de domingo, onde era exibido entre 15h30 e 17h30.

A emissora confirmou a decisão por meio de uma nota, informando que novos projetos estão sendo desenvolvidos para substituir o programa. Ao todo, foram cinco temporadas do "Masked Singer Brasil". As quatro primeiras tiveram a apresentação de Ivete Sangalo, enquanto a última foi conduzida por Eliana, que retornou à programação da Globo após sua saída do SBT.

A Globo também revelou que, em 2026, Eliana terá um novo programa nos finais de semana da emissora. Embora o dia específico ainda não tenha sido definido, a maioria das expectativas aponta para os domingos.

O "Masked Singer Brasil" era inspirado no formato sul-coreano "King of Mask Singer". Nele, celebridades competiam anonimamente, usando fantasias elaboradas que representavam personagens ou criaturas fictícias. Durante as edições, os participantes se apresentavam com músicas e os que menos agradavam aos jurados se enfrentavam novamente para garantir seus lugares no programa. No final de cada episódio, o concorrente menos votado era eliminado, revelando sua identidade ao som de uma canção que questionava: "Quem é você?".

Em 2025, para comemorar os 60 anos da emissora, a Globo trouxe uma novidade ao programa: usou fantasias de personagens icônicos de suas novelas, como Tieta, Odete Roitman de "Vale Tudo" e Foguinho de "Cobras e Lagartos", isso trouxe um toque nostálgico e atraiu a atenção do público.

Com o fim do "Masked Singer Brasil", a Globo agora se volta para a criação de novos formatos e conteúdos que devem entrar em sua grade nos próximos meses.