Famosos investem alto para realizar viagens ao espaço

Katy Perry deu um passo ousado e digno de nota ao participar de uma missão da Blue Origin, a empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos, no dia 14 de abril. A cantora, que é uma das figuras mais conhecidas do pop, se juntou a outras cinco mulheres em um voo com o foguete New Shepard. Essa ocasião foi um marco importante na trajetória do turismo espacial, trazendo a experiência de estar no espaço mais perto de quem tem recursos para isso. Mas, claro, essa aventura não sai barato.

Características da experiência suborbital

Os passageiros da Blue Origin, como Katy, têm a chance de experimentar a ausência de gravidade por cerca de quatro minutos. Durante esse tempo precioso, eles cruzam a linha de Kármán, o limite que separa a Terra da vastidão do espaço. É uma vivência única que oferece uma nova perspectiva do nosso planeta. Em um total de aproximadamente 10 minutos, os aventureiros partem e retornam, tudo isso em uma viagem que parece saída de um filme de ficção científica.

O custo da viagem espacial

Embora a experiência no espaço seja fascinante, ela ainda é um luxo acessível a poucos. A Blue Origin está focada em fazer do turismo espacial um produto atrativo para milionários e bilionários, oferecendo uma visão sem igual do universo. Apesar de a empresa não divulgar os preços exatos, especialistas estimam que a passagem pode custar cerca de US$ 500 mil por pessoa — isso dá uma bagatela de aproximadamente R$ 2,7 milhões na cotação atual.

Para começar a sonhar com esse desafio, os aspirantes a astronautas precisam pagar um depósito reembolsável de cerca de US$ 150 mil, ou seja, mais ou menos R$ 815 mil. É importante lembrar que esse valor não garante a participação imediata; é só o primeiro passo em um processo que exige a inscrição no site da Blue Origin. Nele, os interessados devem contar um pouco de suas histórias e por que querem ser parte dessa aventura.

Um setor em crescimento

O turismo espacial está se desenvolvendo rapidamente, com várias empresas na corrida para oferecer essas experiências incríveis. A SpaceX, do Elon Musk, e a Virgin Galactic, do Richard Branson, também estão atuando nesse mercado, cada uma apresentando suas propostas. Enquanto a SpaceX oferece voos mais longos até a Estação Espacial Internacional, que são muito mais caros, a Virgin Galactic se destaca com viagens suborbitais que têm um custo um pouco mais acessível.

Apesar de a proposta ainda estar em seus primórdios, a tendência é que o setor comece a se democratizar. Com o aumento da concorrência e a reutilização de tecnologias, os preços devem cair nos próximos anos, permitindo que mais pessoas se aventurem a ver o planeta de cima. Por enquanto, a realidade do turismo espacial é uma exclusividade para poucos, mas o avanço tecnológico promete abrir portas para que muitos sonhadores possam vivenciar essa experiência no futuro.