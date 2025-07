Atualização sobre os planos de casamento de Selena Gomez e Benny Blanco

Benny Blanco e Selena Gomez: Noivos e Sem Pressa para Casar

O produtor musical Benny Blanco e a cantora Selena Gomez estão noivos desde 2024, mas ainda não iniciaram os preparativos para o casamento. Em uma recente entrevista no podcast Therapuss, Blanco revelou que ambos têm enfrentado rotinas bastante ocupadas, o que tem dificultado o foco em uma cerimônia.

“Precisamos relaxar. Temos trabalhado muito”, compartilhou Blanco ao explicar a falta de tempo. Em janeiro, o casal lançou o álbum colaborativo I Said I Love You First, o que exigiu que eles se dedicassem a um intenso ciclo de promoção. Durante esse período, eles estiveram envolvidos em filmagens de videoclipes e outros compromissos artísticos.

Blanco detalhou que, após o lançamento do álbum, as coisas não desaceleraram. “Tivemos férias, depois começamos a promoção do nosso trabalho e, enquanto isso, a Selena esteve filmando a série Only Murders in the Building.” Ele recordou momentos em que conseguiram se encontrar, mas mesmo assim, a rotina agitada não permitiu que fizessem planos concretos para o casamento.

Quando conseguem um tempo livre, o casal opta por atividades mais tranquilas. “Eu só quero ficar deitado na cama e esquecer que dia é. Ficamos assistindo filmes”, contou Blanco. Ele destacou que essa é uma maneira nova e relaxante de passar o tempo juntos, algo que não costumava fazer antes de conhecer Gomez.

Apesar da falta de um planejamento formal, Blanco mencionou que Selena costuma imaginar o casamento diariamente. "Vivemos um dia de cada vez", afirmou, ressaltando que ainda estão saboreando o momento do noivado. Gomez complementou dizendo que este é um período tão especial que elas estão usando esse sentimento para influenciar o novo álbum, colocando toda a emoção e o amor na música.

Embora ainda não tenham definido uma data para a cerimônia, o casal parece estar focado em aproveitar este momento juntos, enquanto continua a trabalhar em suas carreiras artísticas.