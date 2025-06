Anderson Silva começa no MMA com duas finalizações notáveis

Em 1997, Anderson Silva iniciou sua carreira no MMA (Artes Marciais Mistas) no Brasil, um marco que o levaria a ser considerado uma lenda do esporte. Sua estreia foi impressionante, com duas vitórias em uma única noite de competições.

Na primeira luta, Anderson enfrentou Raimundo Pinheiro no evento BFC 1. A performance de Silva foi destacada pela rapidez e eficiência: ele finalizou o adversário com um estrangulamento ainda no primeiro round. Em seguida, lutou contra Fabricio Camoes e novamente se destacou, desta vez vencendo por nocaute técnico (TKO) com socos, também no primeiro round.

Após essa estreia promissora, Anderson ficou fora do octógono por três anos, momento em que enfrentou sua primeira derrota, perdendo para Luis Azeredo. Contudo, essa derrota não desmotivou o atleta. Ele emendou uma impressionante sequência de nove vitórias, incluindo uma luta marcante no evento Pride, onde derrotou Carlos Newton.

A carreira de Anderson Silva o levou a diversos lugares, incluindo o Reino Unido. Em 2006, ele fez sua debut na UFC, onde teve um desempenho notável ao nocautear Chris Leben. Sua performance chamou a atenção, e logo ele desafiou Rich Franklin pelo título dos pesos médios. Silva venceu a luta com um nocaute, o que consolidou sua posição como um dos melhores na categoria. Durante sua trajetória na UFC, ele defendeu o título dez vezes, construindo um legado que muitos consideram um dos maiores da história do MMA.

Porém, o final da carreira de Silva na UFC foi desafiador. Ele enfrentou sete derrotas em suas últimas nove lutas. Sua último confronto na organização ocorreu contra Uriah Hall em um evento sem público, devido à pandemia de COVID-19. Apesar de não ter contado com a presença dos fãs, essa luta marcou o fim de uma carreira repleta de conquistas e momentos memoráveis, deixando um impacto significativo no mundo do MMA.