Garoto carrega amigo com deficiência para escola há seis anos

Em 2019, uma história tocante chegou da China e conquistou o coração do mundo todo. A narrativa, que ganhou destaque em veículos de imprensa internacionais, revela a incrível amizade entre dois jovens: Xie Xu e Zhang Ze. Xie, um estudante da província de Jiangsu, por seis anos carregou nas costas seu colega Zhang, que tem uma condição muscular degenerativa que o impedía de andar. Esse ato simples, mas repleto de amor, simboliza a verdadeira grandeza humana.

A história rapidamente se espalhou, sendo vista como um exemplo de solidariedade e perseverança.

Um gesto de amizade que atravessou o tempo e inspirou o mundo

O que aconteceu em Xuzhou, uma cidade do leste da China, é digno de ser lembrado. Naquela região, conhecida pelo clima rigoroso e pelas longas distâncias, Zhang enfrentava a distrofia muscular, uma condição que dificulta a mobilidade. Sem transporte acessível e com vontade de estudar, Xie, então apenas um garoto de 12 anos, decidiu que levaria seu amigo todos os dias até a escola secundária Daxu.

Essa jornada de cerca de 1,5 quilômetro não era fácil. Cada dia, Xie enfrentava o sol escaldante, chuvas intensas ou o frio rigoroso do inverno. O que começou como um gesto de amizade se tornou uma parte vital da rotina deles. Durante seis anos, Xie cumpriu sua promessa sem falhar um único dia, levando Zhang da casa até a sala de aula, ajudando-o na hora do intervalo e na alimentação, e o trazendo de volta depois das aulas.

Mesmo com o esforço físico, ele nunca se queixou. Professores e colegas perceberam rapidamente que Xie era sempre sorridente, e sua dedicação contagiava a escola inteira, tornando-a um exemplo de empatia.

Educação, disciplina e superação diária

Os dois jovens se destacavam academicamente. Xie e Zhang estavam entre os melhores alunos da escola, algo que impressionava até mesmo o diretor. Ele destacou como Xie nunca se ausentou ou chegou atrasado, dizendo: “Xie não estava apenas ajudando um amigo, mas se tornando uma pessoa melhor”.

Essa atitude inovadora chamou a atenção do Ministério da Educação da China, que decidiu homenageá-los por promoverem valores como companheirismo e inclusão. Xie conseguiu manter suas notas altas durante todo o ensino médio, vendo seu esforço como uma oportunidade de crescimento pessoal. Para Zhang, a presença do amigo era o que o mantinha lutando contra as limitações da sua condição. “Sem ele, eu teria desistido há muito tempo”, comentou.

Da pequena cidade ao reconhecimento global

A amizade dos dois rapidamente viralizou nas redes sociais, alcançando uma audiência global. Journalistas da Europa, América e Ásia enfatizaram o altruísmo de Xie, com manchetes que celebravam o poder da empatia. Alguns veículos até descreveram a história como um dos exemplos mais inspiradores da década.

Universidades na China começaram a usar essa história em palestras sobre solidariedade nas escolas. O público se mobilizou, enviando mensagens de apoio aos jovens e clamando por mais políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência. A hashtag relacionada aos dois amigos foi um fenômeno nas redes sociais, ganhando destaque e superando até mesmo questões políticas.

O que começou como uma história de uma escola pequena reverberou mundo afora, mostrando que gestos simples podem tocar o coração de pessoas em lugares improváveis.

A importância da empatia e da inclusão escolar

O gesto de Xie levantou uma discussão importante sobre inclusão e acessibilidade nas escolas, não apenas na China, mas também em outros países em desenvolvimento. Muitas crianças com deficiência ainda enfrentam barreiras significativas para frequentar a escola, devido à falta de transporte e infraestrutura adequada.

O exemplo desses amigos inspirou políticas públicas que promovem a acessibilidade e o voluntariado em diversas cidades da China. Especialistas destacaram a atitude de Xie como um sinal positivo de desenvolvimento moral, proporcionando a Zhang não apenas transporte, mas um sentimento de pertencimento e igualdade. Essa história nos lembra da importância da convivência e da solidariedade em busca de uma sociedade mais justa.

Um legado que continua inspirando

Mais de quatro anos depois da viralização dessa história, Xie Xu e Zhang Ze ainda são lembrados como um símbolo de amizade, superação e altruísmo. Embora tenham seguido caminhos diferentes após o ensino médio, a amizade deles continua a inspirar. Recentemente, o relato foi reavaliado nas redes sociais chinesas em campanhas sobre empatia e inclusão.

Essa história nos ensina que o verdadeiro heroísmo não se resume a feitos grandiosos, mas se manifesta em gestos cotidianos e nas escolhas que fazemos. O simples ato de carregar alguém nas costas pode carregar também a força transformadora da amizade e inspirar novas gerações.