Castelo medieval do século 13 à venda na Itália por R$ 115,8 milhões

Um castelo medieval em Piacenza, na Itália, está chamando a atenção por estar à venda por nada menos que 21,5 milhões de dólares, o que dá cerca de R$ 115,8 milhões. Datado do século 13, esse imóvel foi completamente restaurado, mantendo a estrutura original, com seu formato quadrangular e quatro torres circulares. Em torno de um pátio interno espaçoso, ele combina o charme histórico com toques contemporâneos.

O castelo ocupa uma área de impressionantes 81 hectares e possui 3.994 metros quadrados de área construída. São ao todo 15 quartos e 16 banheiros, criando ambientes que misturam história, conforto e sofisticação.

Interiores elegantes e áreas de lazer

No piso térreo, você encontrará amplas salas de estar, um escritório e uma biblioteca aconchegante. A cozinha, em estilo aberto, é um verdadeiro convite para quem gosta de cozinhar e entreter. Equipado com um balcão central, fogão de parede e forno, o espaço se conecta direto às áreas de serviço, facilitando eventos e grandes refeições.

Abaixo disso, no subsolo, há adegas, uma sala com lareira e mesa de bilhar, além de um spa completo. Para quem gosta de cuidar do corpo, a academia, o banho turco, a sauna e a hidromassagem são tudo o que você precisa para relaxar. E não posso esquecer da garagem coberta, que acomoda até nove veículos.

Quartos secretos e suíte master

Subindo para o primeiro andar, alguns quartos guardam passagens secretas que levam a salas de jogos e a uma sala de cinema. Outras suítes oferecem acesso direto ao spa, garantindo praticidade e um toque de privacidade.

No segundo andar, encontramos a suíte master, que impressiona com sua lareira de pedra, closet espaçoso e um banheiro completo com ducha e banheira. Ah, e tem uma escada que leva ao sótão, ideal para quem gosta de espaço extra.

Natureza e vista panorâmica no castelo

Por fora, o castelo não deixa a desejar. Os moradores podem desfrutar de uma piscina panorâmica, terraços amplos, jardins exuberantes e áreas arborizadas que incluem um olival, um pomar e até uma floresta particular. É um verdadeiro refúgio histórico, envolto por natureza e elegância, perfeito para quem busca um estilo de vida mais tranquilo.