Paula Fernandes faz participação especial em Goiás

A cantora Paula Fernandes participará da nova novela da Globo, intitulada Coração Acelerado, que estreia no dia 12 de janeiro de 2026. Ela interpretará Maria Cecília, avó da protagonista, que será vivida por Isadora Cruz. A trama promete mesclar música sertaneja, romance e um forte regionalismo.

Essa participação marca o retorno de Paula à TV após sete anos. A artista havia feito sua estreia como atriz em Deus Salve o Rei, em 2018, em um papel de destaque, interpretando uma princesa. Na nova novela, a personagem Maria Cecília aparecerá em flashbacks, pois faleceu jovem em um acidente. Sua história estará ligada a um item simbólico: uma medalha de Santa Cecília, padroeira dos músicos, que ela deixará como herança para sua filha Janete, interpretada por Letícia Spiller. Essa medalha se tornará um elemento central na narrativa, simbolizando a união familiar.

As gravações das cenas de Paula ocorreram nas belíssimas cachoeiras Coqueiro e Garganta, em Pirenópolis, Goiás, o que ajuda a reforçar a atmosfera poética da novela.

Além de Paula Fernandes, Coração Acelerado contará com a participação de outros artistas de peso da música sertaneja, como Ana Castela, Maiara & Maraisa e Michel Teló, que aparecerão como eles mesmos ao longo da trama. A presença desses músicos é um ponto importante da novela, que busca apresentar uma representação autêntica e contemporânea do universo sertanejo.

No centro da história está a jovem Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, que é uma cantora sonhadora. Ela cresceu em caravanas musicais e busca se destacar no cenário sertanejo, mantendo suas raízes. Agrado é inspirada por grandes nomes do gênero, como Marília Mendonça e Simone & Simaria, simbolizando a força feminina da música de raiz.

A narrativa também traz um reencontro entre Agrado e João Raul, vivido por Filipe Bragança, um amigo de infância que também almeja fazer sucesso na música. Após anos separados, os dois se reencontram quando João, já famoso, tenta achar sua antiga paixão nas redes sociais. Esse reencontro gera ciúmes e intrigas, especialmente por parte de Naiane Sampaio, namorada influenciadora de João Raul, interpretada por Isabelle Drummond.

Com direção artística de Carlos Araújo, Coração Acelerado substituirá a novela Dona de Mim no horário das 19h e faz parte da estratégia da Globo de valorizar histórias que refletem a diversidade e as paisagens do Brasil, além de explorar a rica sonoridade da música sertaneja contemporânea.