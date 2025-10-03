Garota de 4 anos fala 7 idiomas e surpreende especialistas

Em 2016, o mundo ficou boquiaberto com a história de Bella Deviatkina, uma menina russa de apenas 4 anos que falava fluentemente sete idiomas: russo, inglês, francês, espanhol, alemão, chinês e árabe. Essa fabulosa descoberta foi revelada em um programa de televisão na Rússia e, em pouco tempo, ganhou destaque em diversos veículos internacionais. Especialistas da área de linguística ficaram surpresos. Como uma criança tão nova consegue se comunicar em tantas línguas, cada uma com suas particularidades?

Como tudo começou

A paixão por idiomas começou desde cedo na vida de Bella. Ela cresceu em um lar bilíngue, onde seus pais, percebendo o potencial da filha, decidiram expô-la a várias línguas como forma de enriquecer sua educação. Com acesso a professores ninativos e materiais lúdicos, o que começou como uma brincadeira se transformou em um verdadeiro experimento de poliglotismo.

A rotina da pequena incluía jogos, músicas e conversas em diferentes idiomas. Isso fez com que adquiriu fluência de forma natural. O que chamou ainda mais a atenção foi que, em programas de TV, Bella respondia espontaneamente a perguntas feitas em diversos idiomas, sem hesitações.

O que significa falar sete idiomas aos 4 anos?

Crianças aprendem idiomas de forma diferente dos adultos, especialmente durante a infância, um período geralmente chamado de "período crítico da linguagem". Durante essa fase, o cérebro é mais aberto a sons e estruturas gramaticais, tornando a aquisição de novas línguas mais fácil.

Entretanto, a habilidade de Bella vai além do usual. Falar sete idiomas envolve:

Reconhecimento fonético: Distinguir sons, como os tons do mandarim ou os sons guturais do árabe.

Gramática múltipla: Compreender as peculiaridades de cada língua, como a ordem das palavras em alemão ou as complexas conjugações no espanhol.

Vocabulário contextual: Usar palavras em situações cotidianas, e não apenas repetindo frases decoradas.

Especialistas garantem que não se trata apenas de memorização; Bella realmente internalizou cada idioma como parte de seu cotidiano.

Repercussão internacional

O talento de Bella rapidamente viralizou, com vídeos acumulando milhões de visualizações no YouTube. Alguns veículos destacaram sua performance como um exemplo incrível de habilidades linguísticas na infância. Isso gerou debates entre os especialistas: seria ela uma prodígio ou um reflexo do ambiente em que foi educada?

Embora existam outros jovens poliglotas, como Arpan Sharma, que falava 11 idiomas aos 10 anos, ou Niall Thoguluva, que lia e escrevia em mais de 100 línguas aos 8, o caso de Bella se destaca por ter ocorrido numa idade em que muitas crianças estão começando a dominar sua língua materna.

O que dizem os linguistas?

Para os linguistas, não existe um limite claro de quantos idiomas uma criança pode aprender na infância. Quanto mais imersão e consistência, maior a capacidade de absorção. O que realmente impressiona no caso de Bella é sua fluência. Ela não apenas repetia palavras; ela entendia contextos e alternava entre os idiomas de forma ágil.

Muitos especialistas reforçam a importância de introduzir múltiplas línguas desde cedo, aproveitando a plasticidade do cérebro nessa fase da vida.

O impacto cultural e educacional

A história de Bella também abriu espaço para discussões sobre educação infantil e o ensino de línguas. Se uma criança pode aprender tão rapidamente, seria hora de os sistemas de ensino adotarem métodos mais intensivos de bilinguismo? Algumas escolas, tanto no Brasil quanto em outros países, têm citado o exemplo dela para apoiar a inclusão de mais idiomas na educação desde a alfabetização.

Mas, é bom ressaltar que o aprendizado deve ser equilibrado. Especialistas alertam sobre os riscos de pressão sobre crianças com talentos extraordinários. A psicologia infantil enfatiza que aprender deve ser algo divertido e sem cobranças excessivas.

No caso de Bella, seus pais garantiram que a exposição aos idiomas aconteceu de forma leve e natural, preservando o prazer de aprender.

O futuro dos poliglotas mirins

Casos como o de Bella sugerem que, no futuro, veremos ainda mais crianças dominando múltiplos idiomas. Com o avanço da tecnologia, aulas online e ferramentas de imersão digital, aprender várias línguas se tornou mais acessível. Hoje em dia, aplicativos ajudam as crianças a interagir em diferentes idiomas desde pequenos.

Entretanto, a carisma e a espontaneidade de Bella aos 4 anos permanecerão como um marco. Um exemplo de que as possibilidades do cérebro humano ainda nos surpreenderão muito.