Estúdios Globo celebra 30 anos com calçada da fama e MG4

Na quinta-feira, 2 de outubro, os Estúdios Globo comemoraram 30 anos de atividades com a inauguração da “Calçada da Fama”, um evento que reuniu grandes nomes da televisão brasileira. A cerimônia contou com a presença de importantes figuras do meio, como Tony Ramos, Antônio Pitanga, Renato Aragão, Betty Faria, entre outros. A nova atração é um tributo a artistas e profissionais que marcaram a história da emissora.

O diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, destacou a importância dos talentos que contribuíram para o sucesso da empresa. Ele afirmou que a Globo é feita de pessoas apaixonadas e talentosas, e esses profissionais ensinaram muito ao longo das décadas, ajudando a contar histórias que emocionam o público brasileiro.

Após a cerimônia, foi realizada uma mesa-redonda mediada por Thiago Oliveira. Participaram dessa conversa o diretor artístico Luiz Henrique Rios, os autores Rosane Svartman e Juan Jullian, o produtor Lucas Zardo e o diretor de tecnologia Marcelo Bossoni. Eles discutiram a evolução da produção audiovisual nos últimos 30 anos, abordando como a tecnologia influenciou a criação de novas linguagens e formatos, desde dramaturgias mais longas até microdramas voltados para dispositivos móveis.

Luiz Henrique Rios compartilhou sua experiência de mais de três décadas no setor, ressaltando as transformações que viu ocorrer. Ele mencionou a chegada da TV digital e as inovaçõesque estão por vir, como a TV 3.0. Rios destacou que a relação entre a tecnologia e a narrativa é dinâmica, com inovações desafiando e ampliando as possibilidades da produção audiovisual.

Rosane Svartman falou sobre a importância dos efeitos visuais na série “Vermelho Sangue”, afirmando que a tecnologia deve sempre servir à história, ajudando a criar uma conexão emocional com o público. Para ela, as narrativas só se tornam relevantes se ressoam com as experiências das pessoas.

A Globo também relembrou a criação da Central Globo de Produção, conhecida como Projac, que possibilitou a concentração de diversos gêneros de programação em um só lugar. Esse marco foi visto como uma grande conquista para todos os profissionais envolvidos, conforme comentou Roberto Marinho, um dos fundadores da emissora.

Em 2015, a Central passou a se chamar Estúdios Globo, expandindo sua capacidade de produzir conteúdos para diversas mídias, incluindo TV aberta, Globoplay e canais pagos. Amauri Soares reforçou que a emissora se adapta constantemente às diferentes demandas de conteúdo, investindo em uma variedade de gêneros e formatos.

Com a inauguração do Módulo de Gravação 4 (MG4) em 2019, a capacidade de produção audiovisual da Globo aumentou consideravelmente. O espaço já recebeu programas de grande sucesso, como “Amor de Mãe” e “Pantanal”. Lucas Zardo, um dos produtores executivos, enfatizou que os Estúdios Globo funcionam como um verdadeiro parque de diversões criativo, com uma grande infraestrutura que inclui cenários variados e um vasto acervo.

Atualmente, a área total dos Estúdios Globo é de 1,76 milhão de metros quadrados, com 13 estúdios de gravação e diversas cidades cenográficas. A operatividade é intensa, com cerca de 12 mil pessoas circulando diariamente e mais de 3.400 episódios produzidos anualmente, refletindo a grandiosidade do projeto.

Em 2024, a Globo anunciou a abertura do maior estúdio fixo de produção virtual da América Latina, oferecendo 1.500 metros quadrados de espaço com tecnologia avançada, como painéis de LED e recursos de inteligência artificial. Marcelo Bossoni, diretor de tecnologia, destacou que a integração entre criatividade e técnica é fundamental para manter a qualidade das produções da emissora.

Juan Jullian, um dos autores, mencionou a importância de formar novos talentos e promover a diversidade dentro da indústria. Ele compartilhou sua própria experiência com programas de formação como o Cria Globo, que ajudam aspirantes a se desenvolverem através de intercâmbio e aprendizado prático.

A festa de 30 anos dos Estúdios Globo não apenas celebrou o passado da emissora, mas também destacou seu compromisso com a inovação e a inclusão de novas vozes no cenário audiovisual brasileiro.