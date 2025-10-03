Otávio Augusto comenta declarações de Grazi Massafera sobre rejeição

O ator Otávio Augusto, com uma carreira marcada por papéis em novelas como Vamp (1991), A Próxima Vítima (1995) e Avenida Brasil (2012), se manifestou sobre comentários feitos por Grazi Massafera em uma entrevista. A atriz mencionou episódios de rejeição que enfrentou no começo da carreira e citou Otávio como um dos colegas que a trataram com indiferença durante as gravações de Tempos Modernos (2010).

Em uma nota enviada pela sua esposa, Cristina Mullins, Otávio explicou que os desentendimentos do passado foram superados. Ele lembrou que o reencontro entre os dois ocorreu anos depois, durante as gravações de A Lei do Amor (2016). “Fizemos um bom trabalho juntos”, afirmou o ator. Ele também elogiou a atuação de Grazi em Verdades Secretas, produção que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Atriz.

Na entrevista, Grazi relembrou momentos difíceis com veteranos da TV ao se estabelecer no meio artístico após a participação no Big Brother Brasil 5. Ela contou que em Tempos Modernos, Otávio não quis contracenar com ela várias vezes, chegando a fazer uma cena olhando para a parede antes de sair. Além de Otávio, Grazi mencionou conflitos com outros renomados da televisão, como Miguel Falabella e o falecido José Wilker. Ela afirmou que, após algumas desavenças, tanto Falabella quanto Otávio pediram desculpas. Em relação a Wilker, ela não recebeu um gesto semelhante.

A trajetória de Grazi Massafera evoluiu ao longo dos anos, e a atriz conquistou respeito na indústria da televisão. Os elogios de Otávio sobre seu trabalho em Verdades Secretas sinalizaram uma mudança positiva na relação entre eles, que desde então mantêm um convívio profissional mais harmonioso.

Atualmente, Grazi se prepara para interpretar sua primeira vilã, Arminda, na nova novela Três Graças, que estreia em 20 de outubro, substituindo o remake de Vale Tudo. Além disso, a atriz também estará no remake de Dona Beja, que será produzido pela HBO Max.