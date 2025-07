Caixa vai distribuir R$ 12,9 bilhões do FGTS em 2025

A Caixa Econômica Federal vai distribuir R$ 12,9 bilhões de lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 2025. Essa quantia será dividida entre 134 milhões de trabalhadores e a decisão deve ser confirmada em uma reunião do Conselho Curador do FGTS, marcada para a próxima quinta-feira, dia 24.

O valor a ser distribuído representa 95% do lucro total do fundo em 2024, que ficou em R$ 13,6 bilhões. Os beneficiários são os titulares de 235 milhões de contas que tinham saldo no fundo até 31 de dezembro de 2024. É importante destacar que um trabalhador pode ter mais de uma conta, já que uma nova conta é aberta a cada novo emprego.

Com essa distribuição, a rentabilidade do FGTS se manterá acima da inflação, conforme medido pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que foi de 4,83% em 2024. Essa medida atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que em junho de 2024 determinou que a remuneração das contas do FGTS deve ser de 3% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR) e os lucros do fundo.

Nos últimos anos, as propostas da Caixa sobre a distribuição do lucro têm sido aprovadas de forma unânime. Em 2024, foram distribuídos R$ 15,2 bilhões, o que representou 65% do lucro total de R$ 23,4 bilhões que o fundo obteve em 2023. Esse foi o maior valor pago desde 2017, e os anos de 2022 e 2023 registraram o maior percentual já distribuído: 99% do lucro.

Pela legislação, o pagamento do lucro deve ocorrer até 31 de agosto, mas a Caixa espera já realizar os depósitos a partir de julho, logo após a decisão do conselho. O índice a ser aplicado nas contas ainda não foi divulgado, mas será conhecido assim que o montante for aprovado.

Os trabalhadores podem conferir se receberam o lucro acessando o extrato do FGTS. O crédito aparecerá como “AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/XXXX”, onde “XXXX” indicará o ano ao qual o pagamento se refere. Vale lembrar que o trabalhador não pode sacar esse valor diretamente, exceto em situações específicas, como para a compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves ou demissão sem justa causa.

Para verificar os valores, o trabalhador deve acessar o aplicativo FGTS, que é gratuito e disponível nas principais lojas de aplicativos. Também é possível obter o extrato de forma presencial nas agências da Caixa. Como cada trabalhador pode ter diversas contas ligadas a diferentes empregadores, é importante verificar o saldo total em cada um dos extratos.

### O que é a distribuição do lucro do FGTS e quem tem direito?

A distribuição do lucro do FGTS está prevista em uma lei de 2017, que garante que parte dos resultados do fundo deve ser dividida com os trabalhadores. A Caixa, responsável pela gestão do fundo, é obrigada a realizar os pagamentos até 31 de agosto do ano seguinte à apuração dos resultados, devendo distribuir pelo menos 50% dos lucros.

Têm direito à distribuição todos os trabalhadores que possuem carteira assinada ou que já tiveram uma conta ativa até 31 de dezembro de 2024.

### Histórico de distribuições desde 2017

Desde 2017, a Caixa já distribuiu diversos valores de lucro do FGTS, atingindo тысяч milhões ao longo dos anos. Em 2024, a distribuição foi a maior desde 2017, com um total de R$ 15,2 bilhões.

### Quando a Caixa vai pagar o lucro do FGTS?

A distribuição do lucro deve ser feita até 31 de agosto, mas a Caixa iniciará os depósitos logo após a aprovação do lucro pelo conselho curador.

### Como saber se o lucro do FGTS foi depositado?

Os trabalhadores podem consultar a informação no extrato do FGTS por meio do aplicativo disponível nas lojas digitais, ou diretamente nas agências da Caixa.

### Como é feito o pagamento do lucro?

A Caixa realiza a distribuição dos lucros, e os valores aparecem no extrato do FGTS com a descrição mencionada anteriormente.

### O que é o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado em 1966, serve como uma proteção financeira para os trabalhadores em caso de demissão, doença ou aposentadoria. O fundo é alimentado por um depósito mensal de 8% do salário, realizado pelas empresas. Além disso, os recursos do FGTS podem ser usados para aquisição de moradia e em operações de microcrédito.