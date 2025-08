Gabriel Medina oferece morango do amor a Kelly Slater; veja a reação

Kelly Slater Experienciou o Morango do Amor Durante Visita ao Brasil

O famoso surfista americano Kelly Slater, considerado uma lenda do surfe mundial, não ficou de fora da última sensação da culinária brasileira: o "morango do amor". Durante sua visita a São Paulo, ele teve a oportunidade de degustar o doce, oferecido pelo surfista brasileiro Gabriel Medina.

Slater estava no Brasil para participar de uma palestra e aproveitou para surfar na piscina de ondas de Medina. Em seu canal no YouTube, Medina compartilhou um vídeo mostrando os bastidores do encontro, que teve um momento divertido com o famoso doce.

Medina apresentou o morango, explicando: "Irmão, esse é o doce mais famoso do Brasil, se chama ‘morango do amor’. Você precisa provar". Inicialmente, Slater ficou um pouco desconfiado, pensando que poderia ser uma brincadeira. Ele chegou a perguntar se havia algo dentro do doce, mas acabou confiando em seu anfitrião e experimentou.

Após dar a primeira mordida, Slater não conteve a reação: "Meu Deus, tem muito açúcar. Meu Deus, eu não consigo nem mastigar!". A situação virou motivo de risadas, e Medina brincou: "Agora você está pronto pra surfar".

Surfando na Piscina de Ondas de Medina

No último domingo, dia 26, Gabriel Medina e Kelly Slater surfaram juntos na inovadora piscina de ondas do brasileiro, localizada no complexo Beyond The Club, em São Paulo. Slater, de 41 anos, estava no Brasil para a palestra, mas aproveitou também para surfar algumas ondas com Medina. O ator Rodrigo Santoro também participou do evento.

Slater teve a oportunidade de testar a piscina de ondas de Medina antes da inauguração, que está marcada para o próximo mês de outubro. O espaço ainda está passando por finalizações.

Vale lembrar que Kelly Slater foi um dos pioneiros na construção de piscinas de ondas. Seu projeto, o Surf Ranch, foi idealizado em 2006, mas só ganhou vida em 2015, em Lemoore, na Califórnia. Em 2018, a World Surf League incluiu o Surf Ranch no circuito profissional, e Gabriel Medina se destacou ao se tornar o primeiro campeão da competição.