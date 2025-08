Homem sobrevive dois dias submerso após naufrágio

Harrison Okene enfrentou uma situação extrema e surpreendente, conseguindo sobreviver após um grave acidente com um navio. Essa história impactante aconteceu em 2013, quando ele ficou impressionantes 60 horas imerso em água, a uma profundidade de 30 metros. Apesar das dificuldades, ele desafiou as probabilidades e saiu vivo, embora a tragédia também tenha levado a vida de outras pessoas a bordo.

No dia 26 de maio, Harrison estava a bordo do Jascon 4, um navio que afundou devido a more condições meteorológicas adversas na Nigéria. O acidente se desenrolou rapidamente, e, entre as 12 pessoas presentes, apenas Harrison sobreviveu. Com a embarcação afundando de forma rápida, ele descreveu momentos de desespero, lembrando que se viu preso em um vaso sanitário que, de repente, estava sobre sua cabeça.

Com pouco ar disponível, ele ficou vagando pela cabine na escuridão. "A luz se apagou e ouvi as pessoas gritando. Consegui abrir a porta, mas não encontrei ninguém. A força da água me arremessou para dentro de uma das cabines e fiquei preso", contou Harrison em uma entrevista. Sua sobrevivência se deu, em parte, pela cabine em que estava, que se transformou em um pequeno abrigo em meio ao desastre.

Durante as horas que se passaram, ele teve que se adaptar. Sem comida e enfrentando um frio intenso, Harrison conseguiu coletar água da chuva que se acumulava ao seu redor. Lembrando da situação, ele mencionou: "Você ouvia os gritos por socorro. Ouvia a água borbulhando enquanto entrava nos compartimentos e, depois, ficava tudo em silêncio."

A salvação de Harrison veio de um mergulhador que se aventurou a inspecionar o navio afundado. Ao encontrá-lo, ficou claro que ele estava em estado crítico, mas ainda respirando. Os profissionais que estavam no resgate rapidamente o ajudaram a sair daquela situação crítica. Um dos fatores que contribuíram para sua sobrevivência foi a calma que ele manteve durante todo o momento tenso.

A história de Harrison é um lembrete poderoso da resiliência humana e da força que podemos encontrar em circunstâncias inesperadas.