Defesa civil alerta para tempestade em RJ e SP

Alertas de Tempo Ruim e Frio Forte em Diversas Regiões do Brasil

A Defesa Civil emitiu um alerta para temporais nesta quarta-feira, dia 2, em partes do Sudeste. O foco principal é o estado do Rio de Janeiro e o litoral de São Paulo. A previsão indica que a combinação de ventos do mar e áreas de instabilidade pode resultar em chuvas fortes, o que aumenta o risco de alagamentos.

Em São Paulo, a expectativa é de um dia nublado e chuvoso, com temperaturas não superando os 14°C. Esse cenário torna esta quarta-feira a mais fria do ano até agora, de acordo com previsões meteorológicas.

Enquanto o Sudeste enfrenta chuva e frio, a região Sul do país prepara-se para um dos dias mais gelados do ano. Há possibilidade de geada em várias cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Porto Alegre pode registrar mínimas de 1°C, enquanto Florianópolis deve ter mínimas de 4°C. A temperatura em Curitiba não deve passar de 9°C e há previsão de garoa ao longo do dia. As três capitais sulinas correm o risco de quebrar recordes de baixas temperaturas em 2025.

No Centro-Oeste, o frio também é destaque, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas estão bastante baixas pela manhã. Em Mato Grosso, as manhãs serão frias, mas as temperaturas devem aumentar com a chegada da tarde. Em Goiás e no Distrito Federal, a umidade do ar ficará abaixo de 30%, destacando um dia seco.

A região Norte apresenta dois cenários distintos. Enquanto estados como Amazonas, Roraima, Amapá e o norte do Pará enfrentam chuvas fortes, Tocantins, sul do Pará e Acre permanecerão com tempo seco. Nesses locais, a influência do ar polar limita o aumento das temperaturas mesmo durante o dia.

No Nordeste, o quadro é de tempo seco em boa parte do interior, mas o litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte está em alerta para chuvas intensas, que podem ser acompanhadas de raios. A previsão é similar para o norte do Ceará. No interior do Maranhão, Piauí e Bahia, a umidade permanece baixa e o tempo deve seguir firme durante toda a semana.

As informações meteorológicas indicam a importância de atenção redobrada para os moradores das regiões afetadas, dada a possibilidade de mudanças bruscas no tempo.