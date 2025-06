Doria critica programa do SBT em gravação deixada no canal

O ex-governador de São Paulo, João Doria, causou surpresa durante as gravações do novo programa “No Alvo”, do SBT, ao interromper a entrevista e deixar o estúdio antes do término. O incidente ocorreu na quarta-feira, dia 25, e foi motivado por uma pergunta que Doria considerou ofensiva.

O programa “No Alvo” tem como proposta fazer perguntas diretas e desconfortáveis a figuras públicas, inspirado em formatos que geraram polêmica no passado, como “O Advogado do Diabo”, da extinta TV Tupi. A intenção é provocar discussões acaloradas e reveladoras, mas a abordagem nem sempre agrada os convidados.

A pergunta que incomodou Doria estava relacionada a um vídeo íntimo que circulou durante sua campanha ao governo em 2022 e ainda mencionava sua esposa, o que aumentou o desconforto durante a gravação. Segundo a apuração, essa combinação de assuntos fez com que Doria decidisse deixar o programa mais cedo.

Após o ocorrido, Doria fez críticas severas ao programa, chamando-o de desleal e desrespeitoso. Ele se disse incomodado desde o início da gravação e destacou que a oitava pergunta, que envolvia sua esposa, foi a gota d’água. O ex-governador afirmou: “Assinei a autorização confiando na seriedade do projeto. Mas agora, declaro formalmente que desautorizo o uso do material. Se soubesse do tom inquisitório, jamais teria participado.” Doria comparou o programa a uma versão piorada de um clássico sensacionalista da década de 1990.

A diretoria do SBT confirmou a saída anticipada de Doria e ressaltou que o programa tem a proposta de fazer perguntas incisivas. No entanto, não se manifestou especificamente sobre a pergunta que causou a saída do ex-governador. Diferentemente de Doria, outros convidados, como João Kleber e Andressa Urach, conseguiram concluir suas participações, mesmo enfrentando provocações.

Diante do incidente, a equipe do “No Alvo”, sob a direção de Márcio Esquilo, decidiu interromper temporariamente as gravações. A emissora planeja avaliar a repercussão dos primeiros episódios antes de retomar a produção. O objetivo é medir a aceitação do programa e verificar se o formato poderá ser mantido no ar em 2025.