Frio intenso quebra recordes históricos no Chile

Nesta segunda-feira, o Chile enfrentou um frio intenso, com temperaturas negativas registradas em quase todo o país, desde o Altiplano no norte até a Patagônia no sul. Uma massa de ar polar cobriu a região, provocando mínimas abaixo de zero em muitas cidades e batendo recordes históricos para o mês de junho.

Na região de La Araucanía, por exemplo, a cidade de Temuco marcou a temperatura de -7,9°C. Este foi o menor registro desde que as medições começaram em 1941, superando o antigo recorde de -6,8°C, que havia sido registrado em 1979. Outras cidades da mesma região também apresentaram temperaturas extremas, como Angol com -5,9°C e Victoria com -7,8°C.

Chillán, localizado no centro-sul do Chile, também quebrou recordes, com mínimas de -9,3°C, a mais baixa desde que as medições começaram em 1947. A cidade de Retiro registrou a mesma temperatura de -9,3°C. Na região de Los Lagos, Puerto Montt alcançou a temperatura de -8,1°C, a menor desde 1963, e Osorno viu os termômetros caírem para -8,9°C, o segundo menor registro desde 1952.

Na região de Los Ríos, Mariquina anotou -6,4°C, a segunda menor temperatura desde 1965, enquanto La União teve uma mínima de -7,5°C. Futaleufú, situada na região de Aysén, registrou temperaturas de -9,9°C.

No sul do Chile, as temperaturas foram ainda mais rigorosas. Coyhaique teve -10,8°C em sua estação principal, enquanto a estação secundária em Balmaceda registrou -18,9°C, uma das menores temperaturas do país nesse dia. Chiloé, através da cidade de Quellón, registrou -6,5°C, e Puerto Varas alcançou -4,6°C.

Até mesmo o norte do país sofreu com o frio. Em Ollagüe, na região de Antofagasta, a mínima foi de -18,0°C, e General Lagos e Colchane, ambas situadas no Altiplano, registraram -11,0°C. Pumanque, na região de O’Higgins, teve -5,7°C, e Curanilahue, na região do Biobío, anotou uma mínima de -6,4°C.

Essas temperaturas extremas e a massa de ar polar demonstram como o clima pode variar intensamente em diferentes regiões do Chile, impactando a vida cotidiana e as atividades agrícolas do país.