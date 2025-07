Mariana Godoy assume cargo no JR e Christina Lemos em nova função

A emissora anunciou mudanças significativas em seus principais telejornais, a partir da próxima segunda-feira, dia 7. Essas alterações envolvem nomes conhecidos do jornalismo da Record.

O jornalista Luiz Fara Monteiro retorna a São Paulo, após um período em Brasília, onde se destacou na cobertura política. A partir de agora, ele será o novo apresentador do “Fala Brasil”, ao lado de Paloma Poeta. Essa mudança marca o retorno de Fara a uma posição importante no estúdio e altera a dinâmica da apresentação do telejornal matutino.

No horário nobre, a jornalista Mariana Godoy será efetivada como apresentadora do “Jornal da Record”. Ela passa a dividir a bancada com Eduardo Ribeiro. Mariana já vinha atuando nessa função interinamente, e agora assume o cargo de forma oficial, em um dos programas mais relevantes da emissora.

Christina Lemos, que estava na bancada do “Jornal da Record” desde 2020, também passa por uma mudança. Ela deixará a apresentação do telejornal para focar exclusivamente na área de política. Christina continuará a fazer reportagens e participações ao vivo no bloco dedicado a assuntos políticos do “Jornal da Record”. Além disso, ela será a nova apresentadora da edição de meia-noite do “Jornal da Record – 24h”, que será reformulada para ter mais tempo no ar e um foco maior em questões políticas e econômicas. Contudo, a data para o lançamento dessa nova edição ainda não foi divulgada.

