Peixe brilhante no exterior enfrenta resistência no Brasil

O curimatá, um peixe de água doce, tem conquistado prestígio fora do Brasil, mas ainda é pouco conhecido por aqui. Esse peixe nativo, que habita bacias hidrográficas do país, vem ganhando fama internacional por suas qualidades. Sua carne é leve, saborosa e rica em proteínas e ômega-3, o que atrai a atenção de muitos consumidores fora do nosso território.

Apesar do crescimento nas exportações, onde seu valor é reconhecido, o curimatá ainda não é facilmente encontrado nas mesas de muitos brasileiros, especialmente em regiões mais afastadas. A desvalorização do peixe internamente torna ainda mais importante sua inclusão na dieta diária, proporcionando uma alimentação mais variada e saudável. Isso não apenas enriquece nossa cultura alimentar, mas também pode ajudar a fortalecer a economia local.

Os desafios para o consumo

Um dos grandes desafios para o consumo do curimatá no Brasil é a percepção dele como uma opção menos atrativa. Comparado a outros peixes, a falta de informação sobre suas vantagens nutricionais e de sabor gera um impasse. Enquanto no exterior o reconhecimento é crescente, aqui a popularidade ainda deixa a desejar.

A cadeia produtiva do curimatá merece atenção especial. Para garantir a sustentabilidade, é fundamental que se implementem práticas de pesca responsáveis. Além disso, mais investimentos em logística e armazenamento são essenciais para garantir que o peixe chegue fresquinho à mesa dos brasileiros.

É crucial também promover a proteção das bacias hidrográficas onde o curimatá vive. Essas áreas são vitais não só para a preservação da espécie, mas também para a economia local. Além disso, iniciativas que incentivem o consumo do curimatá podem ser parte de uma educação alimentar mais ampla, levando os brasileiros a descobrirem um novo aliado na mesa. Com o curimatá, a oportunidade de enriquecer a rotina alimentar está disponível, fortalecendo a ligação entre a população e suas riquezas naturais.