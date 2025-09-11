Notícias

Quem são os primeiros a receber o benefício?

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 48 minutos atrás
1 minuto de leitura
descubra quem são os primeiros a receber o benefício

O Bolsa Família mantém seu cronograma de pagamentos, e para setembro, os repasses começam no dia 17. O valor fixo do programa é de R$ 600, e é importante ficar de olho no Número de Identificação Social (NIS), pois o pagamento segue a ordem do dígito final.

Para quem se encontra em situação de vulnerabilidade social, o Bolsa Família pretende finalizar os repasses até 30 de setembro.

Entendendo as datas dos pagamentos

O calendário do Bolsa Família é essencial para aquelas famílias que estão contando com os R$ 600. É fundamental que todos os integrantes da família estejam registrados corretamente no Cadastro Único. A ordenação dos pagamentos ajuda na organização, e as famílias podem conferir seus valores através do aplicativo Caixa Tem.

A distribuição começa no dia 17 de setembro para quem tem o NIS terminando em 1. Veja como fica a sequência dos pagamentos:

  • 17/09: NIS final 1
  • 18/09: NIS final 2
  • 19/09: NIS final 3
  • 22/09: NIS final 4
  • 23/09: NIS final 5
  • 24/09: NIS final 6
  • 25/09: NIS final 7
  • 26/09: NIS final 8
  • 29/09: NIS final 9
  • 30/09: NIS final 0

Além de acessar os valores pelo Caixa Tem, é possível retirar o dinheiro em caixas eletrônicos e lotéricas. Qualquer dúvida sobre o processo pode ser esclarecida através dos canais de atendimento oficiais.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Os requisitos para receber os R$ 600 do Bolsa Família incluem que cada membro da residência tenha uma renda de até R$ 218 por mês. É fundamental que o Cadastro Único esteja sempre atualizado. Caso haja alguma mudança na situação familiar, é preciso informar.

Outro aspecto importante é que as crianças devem frequentar a escola regularmente e ter a carteira de vacinação em dia.

Benefícios extras para quem participa

Se você faz parte do Bolsa Família, existem benefícios adicionais que podem ajudar ainda mais. O programa oferece opções como o Benefício Primeira Infância (BPI), o Benefício Variável Familiar (BVF) e o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN). Esses adicionais variam de R$ 50 a R$ 150. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) pode dar mais informações sobre como acessar esses benefícios.

