Quem são os primeiros a receber o benefício?
O Bolsa Família mantém seu cronograma de pagamentos, e para setembro, os repasses começam no dia 17. O valor fixo do programa é de R$ 600, e é importante ficar de olho no Número de Identificação Social (NIS), pois o pagamento segue a ordem do dígito final.
Para quem se encontra em situação de vulnerabilidade social, o Bolsa Família pretende finalizar os repasses até 30 de setembro.
Entendendo as datas dos pagamentos
O calendário do Bolsa Família é essencial para aquelas famílias que estão contando com os R$ 600. É fundamental que todos os integrantes da família estejam registrados corretamente no Cadastro Único. A ordenação dos pagamentos ajuda na organização, e as famílias podem conferir seus valores através do aplicativo Caixa Tem.
A distribuição começa no dia 17 de setembro para quem tem o NIS terminando em 1. Veja como fica a sequência dos pagamentos:
- 17/09: NIS final 1
- 18/09: NIS final 2
- 19/09: NIS final 3
- 22/09: NIS final 4
- 23/09: NIS final 5
- 24/09: NIS final 6
- 25/09: NIS final 7
- 26/09: NIS final 8
- 29/09: NIS final 9
- 30/09: NIS final 0
Além de acessar os valores pelo Caixa Tem, é possível retirar o dinheiro em caixas eletrônicos e lotéricas. Qualquer dúvida sobre o processo pode ser esclarecida através dos canais de atendimento oficiais.
Quem tem direito ao Bolsa Família?
Os requisitos para receber os R$ 600 do Bolsa Família incluem que cada membro da residência tenha uma renda de até R$ 218 por mês. É fundamental que o Cadastro Único esteja sempre atualizado. Caso haja alguma mudança na situação familiar, é preciso informar.
Outro aspecto importante é que as crianças devem frequentar a escola regularmente e ter a carteira de vacinação em dia.
Benefícios extras para quem participa
Se você faz parte do Bolsa Família, existem benefícios adicionais que podem ajudar ainda mais. O programa oferece opções como o Benefício Primeira Infância (BPI), o Benefício Variável Familiar (BVF) e o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN). Esses adicionais variam de R$ 50 a R$ 150. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) pode dar mais informações sobre como acessar esses benefícios.