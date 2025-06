Fiscalia anticorrupção convoca Laporta, Luis Enrique e Valverde

O Caso Negreira continua a gerar desdobramentos. A Procuradoria Anticorrupção solicitou ao juiz responsável pela investigação que convoque o presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, e os ex-treinadores da equipe, Luis Enrique e Ernesto Valverde, para depor como testemunhas.

O objetivo dessa solicitação é esclarecer a razão dos pagamentos realizados pelo FC Barcelona a empresas ligadas a José María Enríquez Negreira, que foi vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros. Assim, a Justiça quer entender se os treinadores receberam relatórios do filho de Negreira e se esses documentos influenciaram as estratégias usadas em jogos.

Esse é um novo capítulo na investigação, que também havia convocado Valverde anteriormente. Além disso, essa solicitação surge após a decisão da Audência Provincial de Barcelona, tomada há cerca de dez dias, que rejeitou os recursos de apelação feitos por várias pessoas envolvidas no caso, incluindo ex-dirigentes do clube e o ex-árbitro Xavier Estrada Fernández.

O Caso Negreira veio à tona em fevereiro de 2023. As investigações estão se concentrando nos pagamentos suspeitos que o FC Barcelona teria feito ao ex-vice-presidente de Arbitragem. Além da possível corrupção, a investigação também examina supostos crimes de administração desleal e falsidade documental. Essa situação continua a criar polêmica e expectativa entre os fãs e os meios de comunicação, que aguardam os novos desdobramentos dessa história.