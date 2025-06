Declaração do embaixador Carl Hallergard em evento da UE e G77

A Delegação da União Europeia nas Organizações Internacionais em Viena, em parceria com o Grupo de 77 – Capítulo Viena e o Centro Ban Ki-moon para Cidadãos Globais, organizou um evento de destaque para comemorar o 80º aniversário da Carta das Nações Unidas. O encontro também marcou a celebração de 10 anos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas.

O evento, intitulado “Multilateralismo em uma Era Complexa: Um Chamado à Renovação do Compromisso e à Ação Coletiva”, contou com a participação do ex-Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon. Durante sua fala, ele ressaltou a importância da cooperação inclusiva e ética para alcançar a paz, a resiliência e a igualdade em um mundo cada vez mais complicado.

O embaixador da União Europeia, Carl Hallergard, abriu o evento com uma mensagem calorosa, agradecendo ao presidente e ao CEO do Centro Ban Ki-moon, bem como ao presidente do Grupo de 77, pela colaboração entre as organizações. Ele enfatizou que a liderança de Ban Ki-moon continua a ser uma fonte de inspiração, especialmente em tempos desafiadores.

Hallergard destacou a relevância do multilateralismo, lembrando que, mesmo em um cenário global conturbado, a união é mais forte que a divisão. Ele também mencionou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sublinhando como esses objetivos estão interligados com a paz, a segurança e os direitos humanos.

Ele reafirmou o compromisso da União Europeia em apoiar a Agenda 2030 e os ODS, incluindo a promoção da igualdade de gênero. Reconheceu a necessidade urgente de ações e financiamento para alcançar esses objetivos, destacando a importância da próxima Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que ocorrerá em Sevilha.

Durante sua declaração, o embaixador também abordou questões cruciais como a luta contra as mudanças climáticas e a necessidade de garantir a paz mundial. Ele reafirmou o empenho da União Europeia em buscar uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia, além de incentivar o cessar-fogo entre Israel e Irã e apoiar a paz em outras regiões afetadas por conflitos, como Gaza e Sudão.

Hallergard finalizou sua fala ressaltando que, embora os tempos sejam difíceis, o legado de Ban Ki-moon serve como um potente lembrete da força que temos quando trabalhamos juntos em prol do bem comum. Ele expressou gratidão pela presença de todos no evento, afirmando que as palavras e a mensagem compartilhadas naquele dia seriam levadas adiante.