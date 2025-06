Calendário de 2025 será igual ao de 1969 nos dias da semana

Uma curiosidade que tem circulado por aí é que o calendário de 2025 seria uma cópia exata do de 1969. Isso acontece porque os dias da semana se repetem a cada 28 anos, com todos os dias do ano caindo nos mesmos dias da semana que caíram há 56 anos. Por exemplo, uma quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, será a mesma que foi em 1969.

Mas será que isso é verdade? Embora a matemática esteja correta, uma análise dos feriados nacionais nos mostra que a realidade será bem diferente para os brasileiros em 2025.

A matemática da repetição: por que os dias da semana coincidem no calendário de 2025?

O conceito de repetição dos calendários funciona com base na matemática do calendário gregoriano. Um ano padrão tem 365 dias, ou seja, 52 semanas completas e ainda sobra um dia. Esse dia extra faz com que o calendário "anda" um dia adiante a cada ano.

A coisa muda um pouco com os anos bissextos, que têm 366 dias. Para os calendários se alinharem de novo, é preciso um intervalo de 28 anos. Como 2025 está a exatamente dois ciclos de 28 anos de distância de 1969, todos os dias da semana se alinham perfeitamente.

O primeiro problema: os feriados que dançam no calendário

O que realmente muda a percepção de um calendário "igual" são os chamados feriados móveis. Datas como Carnaval, Páscoa e Corpus Christi não seguem o calendário solar, mas sim um ciclo lunar.

Isso significa que as datas desses feriados em 2025 são diferentes das de 1969:

Carnaval: Em 1969, foi em 18 de fevereiro; em 2025, cai em 4 de março.

O segundo problema: os feriados que o Brasil não tinha em 1969

Além dos feriados móveis, o Brasil ganhou alguns novos feriados nacionais fixos desde 1969. Aqueles que hoje são folgas para muitos brasileiros eram dias comuns de trabalho na época.

Dois exemplos importantes são:

Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro): Embora já fosse uma data comemorativa, virou feriado nacional apenas em 1980 . Então, em 1969, era apenas um dia normal de trabalho.

Embora já fosse uma data comemorativa, virou feriado nacional apenas em . Então, em 1969, era apenas um dia normal de trabalho. Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro): Essa data foi sancionada como feriado nacional em 2023. Em 1969, o debate sobre isso nem existia.

1969 vs. 2025: a prova das diferenças

Para entender melhor, veja como a distribuição de alguns feriados importantes muda a experiência do calendário de 2025 em comparação com 1969.

Feriado Data em 1969 Data em 2025 Status em 1969 Status em 2025 Carnaval 18 de fevereiro 4 de março Ponto facultativo Ponto facultativo Páscoa 6 de abril 20 de abril Data comemorativa Data comemorativa Dia de N. S. Aparecida 12 de outubro 12 de outubro Dia comum Feriado Nacional Dia da Consciência Negra 20 de novembro 20 de novembro Dia comum Feriado Nacional

O calendário é igual, mas diferente

Então, o calendário de 2025 é idêntico ao de 1969? A resposta é sim e não.

Sim, se considerarmos apenas a matemática. Todos os dias do mês cairão no mesmo dia da semana em ambos os anos.

Não, se olharmos para a vida prática. Os feriados, que definem nossas pausas e planejamentos, mudam tudo. Essa curiosidade matemática é interessante, mas, para os brasileiros, 2025 será um ano com sua própria identidade e ritmo.