Financiar ou consórcio? Veja simulação para Honda Fan 160

Nem sempre o valor que parece acessível na entrada se mantém vantajoso até o fim do contrato. Para quem está pensando em comprar uma Honda Fan 160 parcelada, vale a pena fazer as contas direitinho — especialmente se o financiamento for longo. Vamos explorar juntos como o valor final da moto pode variar bastante dependendo da forma de pagamento escolhida.

Aqui, vamos analisar duas opções: o financiamento convencional aprovado por banco e o consórcio em 48 meses.

Vamos começar com a primeira simulação considerando que você tenha apenas R$ 3.000 para dar de entrada.

Financiamento Tradicional

Nesse modelo, o pagamento é dividido em 48 parcelas mensais, com um valor de R$ 812,30 por mês. Isso significa que, ao final do período, você terá pago um total que ultrapassa R$ 40 mil. Para ter uma ideia, isso é mais do que o dobro do preço da moto quando comprada à vista, que gira em torno de R$ 20.990. Essa diferença salta aos olhos e serve de alerta para o impacto das taxas de juros.

Depreciação do Bem Durante o Contrato

Mesmo cuidando bem da sua moto, ela vai desvalorizar ao longo dos anos. Depois de quatro anos, uma Fan 160 pode ser revendida por cerca de R$ 15 mil a R$ 17 mil, dependendo do estado dela e da quilometragem. Então, mesmo depois de pagar quase R$ 42 mil, você fica com um bem que vale como metade do que gastou. E isso sem contar gastos extras como seguro, manutenção ou documentação.

Se acontecer algum imprevisto, como um acidente, o banco ainda vai continuar cobrando as parcelas normalmente, aumentando o risco de você se complicar financeiramente.

Consórcio: Uma Alternativa Viável

Agora, vamos pensar em uma simulação de consórcio para o mesmo prazo de 48 meses. Nesse caso, as parcelas mensais ficam em torno de R$ 530, o que resulta em um custo total aproximado de R$ 25.000.

Se você precisar incluir o frete da moto até a sua cidade, o total pode chegar a R$ 28.000 no máximo. Mesmo assim, essa modalidade ainda representa uma economia significativa em relação ao financiamento convencional. Sem considerar o frete, a diferença entre as duas opções ultrapassa os R$ 16 mil. Isso pode fazer uma grande diferença no orçamento, especialmente para quem depende da moto para o trabalho ou locomoção.

Comparação: Financiamento vs. Consórcio

Agora, vamos ver as duas opções lado a lado:

Financiamento:

Entrada: R$ 3.000

Parcelas: 48x de R$ 812,30

Total com juros: R$ 41.990

Vantagens: entrega imediata, parcelas fixas

Desvantagens: custo final alto, depreciação

Consórcio:

Entrada: variável (usada como lance)

Parcelas: 48x de R$ 530

Total sem frete: R$ 25.000

Total com frete: até R$ 28.000

Vantagens: economia, menos juros, aquisição digital

Desvantagens: demora na contemplação, depende de sorteio ou lance

Para Quem Tem Pressa

Se você quer acelerar a compra e retirar a moto logo, pode usar os R$ 3.000 da entrada como lance no consórcio. Em alguns casos, esse valor pode ser suficiente para antecipar a contemplação, dependendo da modalidade escolhida. Assim, você consegue adquirir a moto em menos tempo, sem os encargos da tradicional.

Embora o financiamento pareça a única saída para quem precisa da moto imediatamente, é importante ficar atento ao total que você pagará ao longo dos anos. O consórcio pode exigir mais paciência, mas a economia pode ser significativa — o que vale a pena considerar.