UEM inaugura sala do projeto de modernização no Bloco C34

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) começou a modernizar suas salas de aula com a inauguração de um novo espaço na última segunda-feira (21). A primeira sala do projeto “Do Quadro ao Digital” está localizada no Bloco C34, sala 101, e já possui um quadro interativo com uma TV de 75 polegadas embutida, além de dois aparelhos de ar-condicionado.

Este projeto tem como objetivo modernizar todas as 150 salas de aula da UEM, começando pelo Bloco C34, que abriga o curso de Ciências Econômicas, o mais antigo da universidade, com 63 anos de história. O espaço também é utilizado para reuniões híbridas dos conselhos superiores e atende a outros cursos.

A proposta foi apresentada no dia 26 de junho pela coordenadora-geral do Escritório de Projetos e Processos (EPP), professora Gislaine Camila Lapasini Leal, e pelo coordenador técnico do EPP, Sidinei Silvério da Silva. Com um investimento total de R$ 2 milhões, a iniciativa conta com recursos do Fundo Paraná e do próprio orçamento da UEM.

Atualmente, 12 aparelhos de ar-condicionado já foram entregues à universidade, e a expectativa é que todas as salas do Bloco C34 estejam climatizadas até meados de agosto. A instalação das lousas interativas com TVs deverá ser finalizada na primeira quinzena de dezembro. Além disso, a expansão para outras salas da UEM deve ser completada até junho de 2026.

A modernização visa não apenas melhorar a infraestrutura e a qualidade do ensino, mas também atrair mais alunos para o Vestibular e o Processo de Avaliação Seriada (PAS), reduzir a evasão escolar e aumentar a taxa de conclusão dos cursos. Essas melhorias são especialmente importantes diante das mudanças climáticas, proporcionando um ambiente mais confortável e adequado para os estudantes.