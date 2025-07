Novo filme de Spike Lee com Denzel ganha pôster oficial

O filme Highest 2 Lowest, dirigido por Spike Lee e estrelado por Denzel Washington, acaba de ter um novo pôster lançado. Esta obra é um remake do clássico Céu e Inferno, do renomado cineasta japonês Akira Kurosawa, que foi lançado em 1963. O filme original é inspirado no romance King’s Ransom, do autor Ed McBain, que narra a história de um empresário que enfrenta a ruína após pagar um resgate a sequestradores.

Na trama de Céu e Inferno, seguimos um executivo rico, Kingo Gondo, interpretado por Toshiro Mifune no filme original. Gondo planeja usar a maior parte de suas economias para adquirir uma fabricante de sapatos de prestígio. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando ele recebe uma ligação de criminosos informando que seu filho foi sequestrado. Para sua surpresa, o que realmente acontece é que Shinichi, o filho de seu motorista, foi levado no lugar do seu verdadeiro herdeiro. Gondo se vê então diante de uma difícil escolha: prosseguir com seu ambicioso plano de negócio ou pagar o resgate exigido pelos sequestradores para salvar a vida do filho do motorista.

Este filme marca a quinta colaboração entre Spike Lee e Denzel Washington, uma parceria bastante esperada pelos fãs. Os dois já trabalharam juntos em quatro filmes anteriores: Mais e Melhores Blues (1990), Malcolm X (1992) — considerado o ponto alto dessa colaboração — Jogada Decisiva (1998) e Plano Perfeito (2006). A amizade artística entre eles traz uma expectativa extra para os espectadores.

Além de Washington, o elenco de Highest 2 Lowest contará com outros grandes nomes, como Jeffrey Wright, além de rappers famosos como A$AP Rocky e Ice Spice.

O filme, que tem seu título original remetendo à obra de Kurosawa, está previsto para ser lançado nos cinemas dos Estados Unidos no dia 22 de agosto. Em seguida, ele estreará globalmente na plataforma Apple TV+ no dia 5 de setembro.