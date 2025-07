Final da minissérie Netflix traz reviravolta surpreendente

A série “Ángela” tornou-se um sucesso na Netflix, conquistando rapidamente o público brasileiro. A trama gira em torno de Ángela Rekarte Tomasena, interpretada por Verónica Sánchez, uma mulher que vive em um ciclo de violência física e psicológica causada pelo marido, Gonzalo Lara Ormazabal, vivido por Daniel Grao. Apesar de aparentar ter uma família perfeita, a realidade de Ángela é marcada por abusos constantes.

“Ángela” é uma adaptação da minissérie britânica “Angela Black” e tem seis episódios repletos de reviravoltas. Durante os primeiros episódios, Ángela hesita em reconhecer que é uma vítima de violência. Para ela, os ataques de Gonzalo são apenas resultado do estresse que ele enfrenta no trabalho. Enquanto isso, Gonzalo mantém a imagem de um pai e marido exemplar, mas se aproveita de qualquer erro de Ángela para agredi-la, frequentemente seguido de desculpas vazias e gestos românticos.

A história ganha um novo contorno com a chegada de Eduardo Silva, interpretado por Jaime Zatarain. Ele é um ex-colega de Ángela e demonstra um carinho genuíno por ela, algo que contrasta fortemente com o comportamento abusivo de Gonzalo. Em um momento crítico, Eduardo revela que foi contratado por Gonzalo para assassinar Ángela, em troca de dinheiro que ele precisa para ajudar sua irmã doente. Embora Ángela inicialmente duvide dessa afirmação, pequenos detalhes, como um lenço encontrado no barco de Gonzalo, despertam suas suspeitas sobre o marido.

A trama evolui de forma surpreendente quando é revelado que Eduardo pode ser uma criação da imaginação de Ángela, resultado do intenso estresse que ela enfrenta. Essa crença leva Ángela a ser internada em um hospital psiquiátrico. Enquanto todos à sua volta, exceto sua amiga Esther Agirre Larrazabal, duvidam de sua sanidade, a verdade sobre Eduardo (que na verdade se chama Roberto Irogoyen) vem à tona: ele foi de fato contratado por Gonzalo para manipular Ángela e fazê-la parecer louca. No entanto, Ángela conta com o apoio de Esther e de seu ex-marido, que é advogado.

Cansada das manipulações, Ángela e Esther elaboram um plano arriscado para expor Gonzalo. Elas o atraem para um bar onde Roberto trabalha. Durante uma discussão, Gonzalo perde a paciência e começa a agredir Ángela brutalmente, sem saber que tudo está sendo transmitido ao vivo para várias pessoas. Antes de desmaiar, Ángela revela a Gonzalo que eles estão sendo monitorados, o que o deixa em estado de pânico. Nesse momento crucial, Esther chama a polícia, que chega e prende Gonzalo pela violência doméstica.

Após as agressões, Ángela se recupera no hospital, mas a relação com Roberto se torna tensa, e ela não acredita mais em suas promessas de desculpa. Em busca de um novo começo, Ángela visita sua mãe e filhas e juntas, ela e Esther vão ao bar de Roberto, que acaba sendo fechado pelas autoridades.

Ao final da série, Gonzalo é preso e Ángela recupera a guarda de suas filhas, iniciando uma nova fase em sua vida, longe da violência. Apesar da sensação de alívio, permanece a dúvida sobre o possível envolvimento de Gonzalo no desaparecimento de uma jovem que trabalhava em sua empresa, um mistério que não é totalmente esclarecido.

A série não terá uma segunda temporada. “Ángela” é uma produção da Atresmedia feita para ser uma minissérie, com uma narrativa completa e episódios definidos. Embora os fãs possam especular sobre o futuro da protagonista e os desafios de reconstruir sua vida, a série concluiu sua história de forma satisfatória sem planos para continuar.