Afonso confronta Maria de Fátima em ‘Vale Tudo’

Nos próximos episódios da novela “Vale Tudo”, o casamento entre Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, e Afonso, vivido por Humberto Carrão, enfrenta sua primeira crise durante a lua de mel. O casal se prepara para se mudar para Paris, mas a viagem não será como Maria de Fátima esperava. Ao invés de um voo em jatinho particular, a filha de Raquel, interpretada por Taís Araújo, descobre que eles irão viajar em um voo comercial. Essa decisão vem do próprio Afonso, que é um defensor de ações que protejam o meio ambiente, argumentando que os jatinhos emitem uma grande quantidade de gás carbônico.

Maria de Fátima fez de tudo para se casar com Afonso, que é herdeiro do grupo Almeida Roitman. Uma das condições para conquistar a aprovação da mãe dele foi conseguir que ele aceita-se assumir a filial da empresa em Paris. Por isso, a expectativa dela era que, ao se tornarem marido e mulher, as coisas seriam diferentes. Após a cerimônia de casamento, o casal passou a noite de núpcias na mansão de Celina, interpretada por Malu Galli. Na manhã seguinte, ocorreu a decepção.

Enquanto se preparam para o embarque, Maria de Fátima fica surpresa ao ouvir de Afonso que não viajarão em um jatinho, como ela tinha imaginado. Ao questioná-lo, a resposta o desaponta ainda mais. Afonso, diferentemente da matriarca Odete Roitman, demonstra uma forte preocupação com a preservação ambiental. Ele havia sugerido à mãe um projeto sustentável para a empresa TCA, e isso fez parte do acordo para que Maria de Fátima conseguisse que ele fosse trabalhar na França.

A reação de Maria de Fátima ao saber que a viagem será em um voo comercial é de incredulidade. Ao perguntar se isso é realmente a situação, ela admite que imaginava que viajarão de jatinho, agora que são casados. Afonso responde que a escolha do voo está ligada à sua preocupação com as emissões de carbono que os jatinhos geram.

A cena que mostra essa interação intensa entre os personagens está programada para ir ao ar no dia 10 de julho. Essa nova fase da relação entre Maria de Fátima e Afonso indica que a ambição da personagem principal pode gerar conflitos em seu novo casamento.