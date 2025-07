Florinda Meza responde a críticas sobre série do ‘Chaves’

Em meio à repercussão da série “Chespirito: sem querer querendo”, disponibilizada pela plataforma Max, a atriz Florinda Meza, de 76 anos, decidiu se pronunciar sobre as críticas que recebeu. A série dramatiza os bastidores da criação de dois clássicos da televisão, “Chaves” e “Chapolin”, e tem gerado muitos debates entre os fãs.

Após o lançamento da produção, Florinda enfrentou várias acusações. Algumas pessoas a descreveram como “a outra”, apontando que ela começou um relacionamento com Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, enquanto ele ainda era casado. Essa situação levou a um clima tenso entre os membros do elenco, com muitos afirmando que Florinda teve influência sobre as decisões criativas de “Chaves”, o que provocou desentendimentos com outros atores, como Carlos Villagrán e Ramón Valdés, que também foram muito queridos pelo público.

Na busca por esclarecer sua posição, Florinda Meza quis enfrentar diretamente as narrativas que têm circulado. Ela ressaltou que a série pode ter distorcido algumas verdades sobre sua vida e seu relacionamento com Bolaños, e que é importante contar sua versão dos fatos. Florinda ainda expressou seu amor e respeito por seus antigos colegas de trabalho, destacando que todos passaram por desafios e momentos difíceis durante a produção dos programas.

A série tem gerado reações variadas entre os fãs, dividindo opiniões sobre a veracidade das retratações e o impacto de Florinda no legado de Chespirito. Ao falar sobre esses temas, a atriz espera contribuir para uma compreensão mais clara do que realmente aconteceu nos bastidores da famosa série, um marco na cultura pop latino-americana.