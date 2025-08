Democratas abandonam Texas para barrar mapa de redistritamento republicano

Democratas do Texas Fugiram para Bloquear Nova Divisão Legislativa Favorável aos Republicanos

Um grupo de 51 legisladores democratas do Texas decidiu deixar o estado como estratégia para impedir a votação de um novo mapa de distritos que poderia beneficiar os republicanos nas próximas eleições. Este movimento ocorre em meio a uma sessão legislativa especial convocada pelo governador do Texas, Greg Abbott, que é do Partido Republicano. O novo formato, proposto pelos republicanos, busca criar cinco cadeiras adicionais no Congresso com viés republicano, um passo que pode fortalecer sua atual minoria na Câmara dos Representantes.

Atualmente, os republicanos controlam 25 dos 38 assentos do Texas na Câmara. O novo redistritamento poderia aumentar esse número para 30, principalmente em áreas onde o ex-presidente Donald Trump teve uma vitória expressiva nas últimas eleições. As mudanças propostas incluirão ajustes na área do Vale do Rio Grande e uma fusão de distritos na capital do estado, Austin, que hoje pertencem a democratas.

Para que uma votação ocorra no Texas, é necessário que dois terços dos 150 membros da Assembleia Legislativa estejam presentes. Com a fuga dos legisladores democratas, os republicanos não conseguem reunir o quórum necessário. Os legisladores afirmam que pretendem ficar ausentes por duas semanas, durante todo o período da sessão especial.

Abbott, em resposta à ausência dos democratas, ameaçou tomar medidas severas, incluindo a possibilidade de tentar remover do cargo aqueles que não retornarem ao Texas. O procurador-geral do estado, Ken Paxton, também se manifestou, sugerindo que os legisladores ausentes fossem localizados e, se necessário, presos.

Além da controvérsia sobre o novo mapa eleitoral, a sessão especial também foi convocada para discutir questões de socorro a desastres após inundações fatais e para proibir o THC, substância ativa da maconha.

Os democratas do Texas defendem sua posição, alegando que não estão se esquivando de suas responsabilidades, mas sim protestando contra um sistema considerado injusto. O presidente do caucus democrático, Gene Wu, destacou que a ação é uma resposta a um processo que não escuta a população.

A situação gerou solidariedade entre os democratas em nível nacional, com figuras proeminentes do partido expressando apoio à estratégia dos legisladores do Texas.

A fuga de democratas para bloquear votações não é uma novidade no Texas. Em 2003, legisladores também deixaram o estado para tentar impedir mudanças de redistritamento favoráveis aos republicanos, e em 2021, eles foram a Washington, D.C., na esperança de bloquear novas regras eleitorais.

A prática de redistritamento acontece a cada dez anos nos Estados Unidos, geralmente após o censo populacional, que foi realizado em 2020. Modificações nas linhas de distritos no meio de um ciclo decenal são consideradas incomuns.