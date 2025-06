Festival de cultura pop asiática traz shows e concursos de cosplay

O Distrito Anhembi, localizado em São Paulo, será o palco do Anime Friends, um festival dedicado à cultura pop asiática, que acontecerá entre os dias 3 e 6 de julho. Este ano, o evento chega à sua 21ª edição e traz uma estrutura ampliada, contando com seis palcos e várias áreas temáticas.

Uma das principais novidades é a mudança no nome do palco principal, que agora se chamará AF Festival. Este espaço será exclusivo para apresentações musicais, e no sábado, apenas artistas com vocais femininos se apresentarão. Além disso, o festival introduz o Tamashii Stage, um novo palco que promoverá gincanas, karaokês e sorteios, aumentando a interatividade entre os participantes.

Entre as atrações internacionais, destacam-se a banda japonesa Nightmare, que fará sua primeira apresentação no Brasil, além do grupo ASH DA HERO e o trio de rock seven oops (7!!), que também trarão seus shows inéditos para o público brasileiro. O trio sul-coreano Big Ocean é outra novidade altamente esperada.

O festival também valoriza a cena musical nacional e contará com a participação de várias bandas brasileiras, como YUYU20, TK RAPS, Miura Jam, TAUZ, MHRap & Sidney Saccio, Felícia Rock e Akatsuki Band, que prometem agitar os palcos com suas performances.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis e os preços começam a partir de 79 reais, podendo ser adquiridos pela plataforma Mundo Ticket. O Anime Friends é uma excelente oportunidade para os fãs da cultura asiática se reunirem e aproveitarem uma programação repleta de atrações.