Uber lança programa de entregas competindo com os Correios

A Uber e a Loggi, duas gigantes da logística no Brasil, anunciaram em junho um serviço que promete facilitar ainda mais as entregas de pacotes pelo país: o Flash Nacional. Essa novidade surge da união da tecnologia da Uber com a infraestrutura da Loggi, permitindo que os usuários enviem pacotes para mais de 5.500 cidades brasileiras.

Atualmente, o Flash Nacional já está disponível em locais como Campinas, em São Paulo, e Curitiba, no Paraná, com planos de se expandir rapidamente para outras regiões. O foco aqui é tornar as entregas mais acessíveis, tanto para pessoas físicas quanto para empresas.

Com a nova funcionalidade, é possível solicitar a coleta de pacotes diretamente pelo aplicativo da Uber. Essa mudança é um grande passo, já que o Uber Flash, até então, estava restrito a entregas locais. Agora, o serviço se torna uma opção para envios intermunicipais e até interestaduais.

Expansão e funcionalidades do Flash Nacional

O Flash Nacional vem como uma alternativa aos serviços tradicionais de entrega, como os Correios. Ele atende a um público diverso, desde indivíduos que precisam enviar presentes até empresas que buscam soluções rápidas para suas necessidades logísticas.

Os pacotes que podem ser enviados têm um limite de até 30 quilos. As dimensões também são específicas: cada lado da embalagem pode ter até 100 cm, totalizando no máximo 200 cm. O ideal é que a embalagem seja feita de papelão ou material semelhante. E uma grande vantagem é que todo o processo é monitorado pelo aplicativo da Uber, com rastreamento em tempo real.

Para utilizar o Flash Nacional, basta que os usuários insiram as informações necessárias sobre a entrega, agendem a coleta e acompanhem o envio pelo aplicativo. Essa operação visa não só facilitar o dia a dia dos usuários, mas também solidificar a presença da Uber e da Loggi no crescente mercado logístico brasileiro.

Segundo Thibaud Lecuyer, CEO da Loggi, essa parceria pode representar até 10% da receita da empresa até 2026. Isso mostra o potencial que essa união tem de mudar o cenário de entregas no país.

Próximos passos e perspectivas

A integração entre a Uber e a Loggi é um marco nas entregas no Brasil, trazendo uma solução ágil para longas distâncias. Já com operações em algumas cidades, a expansão do serviços está no horizonte. A ideia é que essa parceria não apenas melhore a eficiência das entregas, mas também traga inovações constantes para o setor. Todos podem esperar por mais comodidade e facilidade em um futuro bem próximo.