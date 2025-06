Estado nordestino lidera geração de energia eólica no Brasil

A energia eólica está ganhando destaque no Brasil, e a Região Nordeste é o coração dessa revolução. Dentre os estados, a Bahia se destaca como o maior gerador de energia do país. Embora a competição com o Rio Grande do Norte seja forte, os dados recentes mostram que a Bahia está na frente, produzindo energia limpa que pode iluminar milhões de lares e reforçar a segurança energética brasileira.

O maior gerador de energia dos ventos

Quando falamos em energia eólica no Brasil, a disputa é acirrada, especialmente entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. O que realmente conta nessa corrida é não apenas o potencial de geração, mas a energia que chega ao sistema. Em 2024, a Bahia ultrapassou o seu concorrente ao produzir 35,59 TWh (terawatts-hora), enquanto o Rio Grande do Norte ficou com 29,47 TWh.

Esse sucesso da Bahia reflete não só seu grande potencial, mas também a infraestrutura robusta. Com 360 parques eólicos e mais de 3.529 aerogeradores, o estado supera os números do Rio Grande do Norte, que tem 308 parques e 3.446 aerogeradores.

Quantos lares a energia eólica baiana abastece?

A imensa produção da Bahia não é apenas uma questão de números. O impacto é real na vida cotidiana dos brasileiros. Para ter uma ideia, a energia gerada em 2024 é suficiente para abastecer cerca de 4,5 a 4,7 milhões de lares ao longo de todo um ano. Isso ilustra bem como a contribuição da Bahia é crucial para a matriz energética do Brasil.

Os três gigantes da energia eólica nacional

Não podemos esquecer que a força da energia eólica está concentrada na região nordestina. Junto com a Bahia e o Rio Grande do Norte, o Piauí também brilha e ocupa a terceira posição nesse cenário, formando um trio poderoso. Em 2024, o Piauí registrou uma produção de 14,93 TWh. Juntos, esses três estados representam impressionantes 92,2% da energia eólica gerada no Brasil.

Por que o nordeste tem os melhores ventos para energia?

A predominância do Nordeste na produção de energia eólica não é mera coincidência. A região conta com uma combinação de fatores naturais que a torna ideal para a geração de energia. Os ventos, por exemplo, são conhecidos por sua constância e estabilidade, soprando geralmente em uma mesma direção. Essa previsibilidade faz com que os aerogeradores funcionem de maneira mais eficiente.

Além disso, a intensidade dos ventos aumenta no segundo semestre do ano, que coincide com a estação seca. É nesse período que os reservatórios das hidrelétricas costumam estar baixos, o que torna a energia eólica ainda mais vital, já que ela contribui exatamente quando a demanda é alta.

A métrica que confirma a eficiência nordestina

Um indicador importante da eficiência da energia eólica no Nordeste é o fator de capacidade, que compara a energia gerada com a capacidade máxima teórica da usina. No Brasil, esse índice é superior a 50% durante a “safra dos ventos”. Em comparação, a média mundial gira em torno de 35%. Essa alta produtividade significa que cada megawatt gerado no Nordeste é mais eficiente que em muitos outros lugares do mundo, tornando a energia eólica não só uma fonte limpa, mas uma solução estratégica para o futuro energético do Brasil.