Conflito familiar revela mágoas em “Vale Tudo”

O reencontro entre mãe e filha em “Vale Tudo” está prestes a criar um dos momentos mais emocionantes da novela. Nesta quarta-feira, 16 de outubro, Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, decide procurar Raquel, vivida por Taís Araújo. A motivação de Maria de Fátima é o sucesso recente de Raquel como empresária à frente do restaurante Paladar.

Após passar grande parte da trama envolvida em intrigas e traições, a jovem busca um diálogo a sós com sua mãe. Em um gesto de arrependimento — ou buscando vantagens pessoais —, ela sugere que ambas deixem o passado para trás agora que estão alcançando certa estabilidade em suas vidas.

No entanto, Raquel não demonstra abertura para a conversa. Ferida por traições e abandonos do passado, ela reage de forma distante e fria. Durante o diálogo, Raquel não hesita em expressar sua mágoa em relação aos erros de Maria de Fátima. A filha, por sua vez, menciona que sua própria ambição ajudou a impulsionar o sucesso da mãe, o que provoca mais revolta em Raquel. Para Raquel, essa afirmação representa uma falta de respeito e intensifica o conflito entre as duas.

Em um dos trechos mais impactantes da conversa, Raquel diz: “Um dia você ainda vai precisar de mim. Mas quando isso acontecer, eu não estarei por perto para te ajudar.” Essa troca intensa entre mãe e filha destaca não apenas a tensão emocional do relacionamento delas, mas também reacende as mágoas do passado.

A novela, que revisita uma obra clássica, é adaptada por Manuela Dias e traz a essência do original, mas com toques modernos. A equipe de roteiristas inclui nomes como Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A direção artística é de Paulo Silvestrini, com Cristiano Marques na direção geral e José Luiz Villamarim como diretor de núcleo. A produção é supervisionada por Luciana Monteiro, com Lucas Zardo na produção executiva.

“Vale Tudo” está programada para ser exibida até o dia 17 de outubro, totalizando 173 capítulos. Após o término da trama, a nova novela “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, estreará, trazendo Sophie Charlotte e Dira Paes nos papéis principais.