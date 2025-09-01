Fazenda de Pelé à venda por R$ 35 milhões tem 661 hectares

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nos deixou em 29 de dezembro de 2022. O Rei do Futebol, ícone mundial, deixou um legado incrível no esporte, com três Copas do Mundo em seu currículo (1958, 1962 e 1970) e um número impressionante de mais de mil gols. Mas poucos sabem que sua história vai muito além dos gramados.

Recentemente, surgiu a informação sobre a venda de sua fazenda em Juquiá, interior de São Paulo. Essa propriedade, avaliada em R$ 35 milhões, foi colocada à venda em outubro de 2023, mas até agora não conseguiu um comprador.

Estrutura e dimensões da fazenda do Rei Pelé

A fazenda ocupa uma área total de 661 hectares. Desses, 370 hectares são dedicados à pecuária de corte e leite, além de piscicultura e suinocultura. Os cultivos da propriedade incluem principalmente banana e palmito. É interessante notar que 80% da área é aberta, enquanto o restante funciona como reserva legal, garantindo a preservação do meio ambiente.

A propriedade não é apenas rural; ela conta com diversas comodidades, como uma antiga granja de suínos que não está mais em uso, quatro sedes, 15 suítes, um lago para pedalinho, piscina, sauna, academia, um campo de futebol com vestiário, açude, escritórios e casas para funcionários. Segundo especialistas do site de imóveis de luxo Chaozão, a fazenda tem grande potencial para hotelaria e turismo. No entanto, é preciso estar ciente dos custos de manutenção e ter uma afinidade com a vida rural.

Detalhes das quatro sedes

A sede principal é uma casa rústica, totalmente mobiliada, que possui seis suítes equipadas com ar-condicionado, uma sala ampla, cozinha e varanda. As opções de lazer nessa sede são várias: tem campo de futebol, quadras de esportes, bocha, piscina, salão de festas e churrasqueiras. Para quem busca um espaço para eventos, há até uma sala de convenções.

Além disso, a sede conta com um gerador de energia, três casas para funcionários, lavanderia, cozinha de apoio e uma capela. Para quem se dedica à produção, a estrutura inclui quatro tanques para piscicultura, barracões para maquinários, baias para cavalos, curral para 500 cabeças de gado, além de chiqueiros.

A segunda sede oferece quatro suítes, três salas, cozinha, varanda, escritório e mais instalações de apoio.

Na terceira sede, você encontra duas suítes, sala, cozinha, banheiro, churrasqueira e até um campo de futebol e tanques de piscicultura.

Por fim, a quarta sede é bem aconchegante, com três suítes, sala, cozinha, varanda, piscina e churrasqueira. Também possui tanques para a piscicultura e espaço para funcionários.

Um patrimônio à espera de comprador

A fazenda da família de Pelé não é apenas um espaço rural; ela integra diferentes áreas como lazer, agropecuária e turismo. Apesar do elevado valor, especialistas destacam que a propriedade é única, não apenas pela estrutura, mas também pelo simbolismo que carrega, proveniente do maior jogador de futebol de todos os tempos.

É um lugar que reúne histórias, memórias e um potencial enorme para quem sonha em investir em algo realmente especial.