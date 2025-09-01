Conta de luz terá aumento em setembro com taxa adicional

Na última sexta-feira, 29 de agosto de 2025, a Agência Nacional de Energia Elétrica, conhecida como ANEEL, trouxe uma informação importante sobre a bandeira vermelha. Para setembro, a bandeira estará no patamar 2, o que significa que a conta de luz vai aumentar R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. Isso pode impactar bastante o bolso de quem não ficar atento ao consumo diário de energia.

As recomendações da ANEEL são claras: todo mundo precisa ficar de olho no que consome em casa e, claro, na fatura de luz.

O impacto para os brasileiros

A ANEEL explicou que as atuais condições dos reservatórios das usinas estão abaixo da média. Isso significa que a geração hídrica não está dando conta do recado, obrigando o uso de usinas termelétricas, que têm custos mais altos. Daí a manutenção da bandeira vermelha no patamar 2 para setembro.

Se a gente olhar para os últimos meses, vai perceber que a conta de luz já estava subindo. Em junho e julho, o adicional era de R$ 4,46 por 100 kWh. Em agosto, também estávamos na bandeira vermelha. Para ter uma ideia de comparação, a bandeira verde não tem nenhum adicional, enquanto a bandeira amarela traz um custo extra de R$ 1,88 para cada 100 kWh.

Desde 2015, a ANEEL criou essas categorizações para ajudar os consumidores a entenderem como o sistema de energia funciona. Assim, fica mais fácil saber quando é hora de economizar. Se a fatura vier com a bandeira vermelha, é o sinal para uma mudança de hábitos no consumo.

A ANEEL também destacou que, antes dessa mudança, os consumidores não tinham como perceber quando a energia estava mais cara. Agora, a ideia é oferecer um alerta, uma chamada para agir quando os preços aumentam.

Em relação aos números, as contas de luz devem continuar crescendo, possivelmente acima da inflação. Dados do mercado financeiro indicam um aumento de 6,3% este ano, sendo que a inflação pode atingir 5,05%. A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) tem um aumento estimado de R$ 49,2 bilhões, com R$ 8,6 bilhões a mais do que o previsto.

Por tudo isso, vale a pena redobrar a atenção na fatura e no consumo de energia no dia a dia.