Preço da estátua de 40 m da Havan é revelado

A Havan, uma das maiores redes de varejo do Brasil, tem uma marca registrada que chama a atenção de todos: as réplicas da Estátua da Liberdade. Com um custo em torno de R$ 1,5 milhão cada, essas estátuas são parte fundamental da identidade da empresa, uma característica que começou em 1995, com a primeira estátua erguida na matriz em Brusque, Santa Catarina.

A ideia surgiu em 1994, quando uma criança sugeriu ao fundador da Havan, Luciano Hang, que ele poderia instalar uma estátua similar à de Nova York. A ideia foi colocada em prática no ano seguinte, e desde então, esse símbolo representa a “liberdade de compra”, uma forma de oferecer aos clientes uma ampla variedade de produtos a preços acessíveis.

### O impacto das réplicas

As réplicas não são apenas um detalhe estético. Com 40 metros de altura e pesando aproximadamente 3,6 toneladas, cada estátua é feita de fibra de vidro e envolve um processo complexo que envolve seis empresas e cerca de cinquenta profissionais. Do início ao fim, a criação e instalação de uma dessas estátuas leva cerca de um mês.

Esses monumentos são colocados em locais com alto fluxo de pessoas, frequentemente nas proximidades de rodovias, para garantir que muitos possam vê-los. Isso não só reforça a identidade da marca, mas também atrai turistas, curiosos pela grandiosidade das estátuas.

### Desafios e controvérsias

Infelizmente, essas estruturas nem sempre enfrentam apenas desafios arquitetônicos. Elas também estão sujeitas a intempéries e atos de vandalismo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma ventania forte derrubou uma das estátuas. Em Porto Velho, outra foi alvo de um incêndio criminoso, evidenciando os riscos envolvidos em ter monumentos desse porte.

Além disso, nem todos veem as réplicas com bons olhos. Em São Luís, por exemplo, a instalação de uma dessas estátuas gerou debates sobre cultura e patrimônio, mostrando que uma marca consolidada pode, de fato, despertar opiniões divergentes.

As réplicas da Estátua da Liberdade se tornaram um ícone da Havan, combinando uma estratégia de marketing audaciosa com um simbolismo que ressoa com valores de liberdade e escolha, ao mesmo tempo em que provocam discussões válidas sobre identidade cultural e impacto visual nas comunidades.