Eclipse solar de 2 de agosto terá seis minutos de escuridão

Um eclipse solar total, esperado para ocorrer em 2 de agosto de 2027, é considerado o mais longo do século. Durante esse fenômeno, a Lua se alinhará diretamente entre a Terra e o Sol, causando um escurecimento do céu em várias regiões do mundo. Em algumas partes do sul da Europa, norte da África e Oriente Médio, a escuridão poderá durar até 6 minutos e 23 segundos.

Esse evento se destaca por sua duração. Para comparação, o eclipse de 1991 teve um tempo máximo de 7 minutos e 2 segundos e foi visível no México e partes da América Central e do Sul. Depois do eclipse de 2027, o próximo que terá uma duração semelhante está previsto apenas para o ano de 2114, com duração de 6 minutos e 32 segundos.

O eclipse de 2027 é especial por várias razões. Ele será denominado "eclipse do século" porque acontecerá em uma região densamente povoada, o que aumenta a expectativa e a visibilidade do evento. A trajetória da totalidade – a faixa em que o Sol ficará completamente coberto – passará por áreas onde muitas pessoas poderão observá-lo adequadamente.

Embora algumas informações nas redes sociais sugerissem um eclipse em 2025, isso foi desmentido por especialistas. A NASA e outros observatórios confirmaram que não haverá um eclipse solar total significativo em 2025.

O eclipse de 2 de agosto de 2027 será visível em diversos países, incluindo:

Espanha

Gibraltar

Marrocos

Argélia

Tunísia

Líbia

Egito

Sudão

Arábia Saudita

Iémen

Omã

Somália

Essa oportunidade de observar um evento astronômico tão impactante deve atrair a atenção de cidadãos e turistas, uma vez que eclipses solares totais são raros e oferecem um espetáculo visual impressionante.