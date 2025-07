Léo Dias divulga jurados do novo ‘The Voice’ e gera críticas

Reformulação de "The Voice Brasil": Novos Jurados e Polêmica nas Redes Sociais

O famoso programa de música ao vivo, "The Voice Brasil", está de volta e agora será transmitido pelo SBT. O projeto, que antes era da Globo, será reformulado e contará com a direção de Boninho. O programa vai ao ar em horário nobre e promete trazer novidades para o público.

A grande expectativa gira em torno da escolha dos jurados, que desempenham um papel central no formato do programa. Eles são responsáveis por decidir quais candidatos merecem avançar na competição ao virar suas cadeiras durante as audições.

Nomes Confirmados para os Jurados

Recentemente, o jornalista Léo Dias revelou que alguns jurados já estão confirmados. Entre os nomes mencionados estão a cantora Duda Beat, o cantor Mumuzinho e a dupla sertaneja Matheus e Kauan. Esses anúncios geraram uma série de reações nas redes sociais, com muitos fãs expressando sua insatisfação.

Reações da Web

Muitos internautas criticarama escolha dos novos jurados, que substituirão artistas conhecidos como Iza, Claudia Leitte, Michel Teló, Carlinhos Brown e Lulu Santos. Um usuário comentou: "Genteeeeeee, mas cadê os famosos? Quem é Duda?", refletindo a frustração de alguns fãs quanto à escalada de nomes menos conhecidos. Outros foram ainda mais incisivos, afirmando que "alguns desses não teriam ‘cadeiras viradas’ para eles próprios".

Além das críticas, também surgiram sugestões para a formação do time de jurados. Um internauta sugeriu que Priscilla Alcântara teria sido uma boa escolha para integrar o elenco. Outro usuário fez uma observação mais crítica: "Nem nasceu e já flopou isso aí… imagina tirar da Globo um programa já saturado para levar pro SBT com jurados flops?".

Com a estreia se aproximando, a expectativa é alta, mas as opiniões estão divididas. O "The Voice Brasil" no SBT vai desafiar a atração a conquistar o público de uma nova forma, mantendo a essência que fez sucesso na antiga emissora.