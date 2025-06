Fase da Lua nesta quinta-feira, 26 de junho

Nesta quinta-feira, dia 26, o Brasil está sob a influência da Lua Nova, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Este evento marca o início de uma nova fase do ciclo lunar, que começou no dia 3 de junho com a fase Crescente. O ciclo lunar, que passa pelo processo de mudança de fases, teve seu término marcado para o dia anterior, levando ao retorno da fase atual de Lua Nova.

O ciclo lunar completo dura cerca de 29,5 dias e é composto por quatro fases principais: Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia e Lua Minguante. Durante esse período, a Lua evolui de uma fase para outra, começando novamente com a Lua Nova no mês seguinte.

Para junho de 2025, o calendário lunar apresenta as seguintes datas importantes:

Lua Crescente : inicia no dia 3 de junho, às 00h40

: inicia no dia 3 de junho, às 00h40 Lua Cheia : inicia no dia 11 de junho, às 04h43

: inicia no dia 11 de junho, às 04h43 Lua Minguante : inicia no dia 18 de junho, às 16h19

: inicia no dia 18 de junho, às 16h19 Lua Nova: inicia no dia 25 de junho, às 07h31

Essas fases da Lua não apenas têm importância astronômica, mas também são acompanhadas por muitas pessoas que acreditam que elas podem influenciar diversos aspectos da vida, como agricultura e até mesmo comportamento humano. Portanto, fica claro que as mudanças na Lua continuam a ser um tema de interesse para muitos ao redor do Brasil.