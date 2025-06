Banda sinfônica da Uece toca clássicos da música sinfônica

Banda Sinfônica da Uece Apresenta Concerto em Fortaleza

A Banda Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (BS-Uece) se prepara para uma apresentação especial no próximo sábado, 28 de junho, às 19h, no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza. O evento marca mais um passo da banda em sua missão de promover a excelência artística e valorizar o repertório sinfônico internacional e brasileiro.

A BS-Uece é composta por 60 músicos bolsistas da universidade e 12 participantes voluntários. Durante o concerto, o público poderá desfrutar de três obras de grande destaque no mundo da música sinfônica:

Bachianas Brasileiras nº 7, de Heitor Villa-Lobos Marte, o Portador da Guerra, parte da suíte Os Planetas de Gustav Holst Abertura Romeu e Julieta, de Piotr Ilitch Tchaikovsky

As músicas serão apresentadas em versões exclusivas, adaptadas especificamente para a formação de banda sinfônica pelo Laboratório Banda Sinfônica da Uece.

O maestro Marcio Spartaco Nigri Landi, que dirige a banda, destaca o compromisso em oferecer interpretações com rigor técnico e expressividade. A proposta da BS-Uece é trazer um repertório sinfônico sofisticado, ao mesmo tempo em que incentiva a criação de novas composições para esse formato.

A Banda Sinfônica foi fundada em 2006 pela professora Inez Martins, inspirando-se na rica tradição das bandas de música no Ceará. Desde 2014, sob a direção do maestro Marcio Landi, a banda tem expandido seu alcance artístico e pedagógico, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e do Centro de Humanidades da universidade.

Destaques do Programa

A obra Bachianas Brasileiras nº 7, criada em 1942 por Villa-Lobos, combina elementos do barroco europeu com a musicalidade brasileira. Dividida em quatro movimentos — Prelúdio, Giga, Toccata e Fuga — a composição é um reflexo do talento do autor em unir técnicas clássicas com ritmos populares.

Marte, o Portador da Guerra de Gustav Holst representa musicalmente os horrores e a tensão do conflito, com um ritmo implacável e harmonias intensas. Escrita entre 1914 e 1916, a peça é considerada uma antecipação sonhada dos desafios da Primeira Guerra Mundial.

Para finalizar o programa, a emocionante Abertura Romeu e Julieta de Tchaikovsky evoca o amor trágico dos jovens amantes de Verona, equilibrando drama e ternura de uma maneira que tornou a obra um ícone da música romântica.

O maestro Marcio Landi, além de ser o regente titular da BS-Uece, é professor associado na universidade e possui um doutorado em regência orquestral. Sua atuação acadêmica e artística tem sido crucial para a promoção da BS-Uece em nível nacional e para o fortalecimento da formação musical na instituição.

Com essa apresentação, a Banda Sinfônica reafirma sua importância cultural e sua contribuição para a educação musical no Ceará.