Eva comenta afastamento de Renata, campeã do BBB 25

Após a conclusão do Big Brother Brasil 25, uma situação gerou curiosidade entre os fãs: a ausência de interações públicas entre Eva Pacheco e Renata Saldanha, que eram amigas muito próximas no programa.

Com o aumento dos rumores nas redes sociais sobre um possível afastamento, Eva decidiu explicar a situação e pôr fim às especulações. Em uma atualização em sua conta no Instagram, ela respondeu diretamente a um seguidor, afirmando que tudo está bem entre elas. “Minha gente, não fiquem criando teorias. A amizade continua firme e forte”, disse Eva em um vídeo.

De acordo com a ex-participante, o que tem causado essa falta de aparições em conjunto se deve a questões de agenda. “Renata é como uma irmã para mim. O que mudou agora foi apenas a presença física. Nós sempre nos falamos, trocamos mensagens. O que importa é que estamos juntas de coração”, explicou. A amizade continua ativa e não há necessidade de preocupação, segundo ela, que enfatizou a maturidade que ambas têm para lidar com suas rotinas.

Além das observações sobre a amizade de Eva e Renata, outros participantes do programa também têm enfrentado boatos. Guilherme Vilar, que foi vice-campeão do BBB 25, comentou sobre a situação durante um evento chamado São João da Thay. Em um podcast, ele abordou a ausência de Renata e destacou que não há desentendimentos entre eles. “As conversas sempre foram cheias de respeito e carinho. Não existe rivalidade”, afirmou Guilherme.

Ele acrescentou que, muitas vezes, os fãs criam rivalidades que não fazem parte da realidade. Com isso, ficou claro que as amizades cultivadas no programa seguem firmes, mesmo que em momentos distintos, aliviando as preocupações dos fãs.