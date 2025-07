Fase da lua hoje, 26 de julho de 2025

Fases da Lua em julho de 2025: Veja o que acontece hoje e o calendário completo

Hoje, 26 de julho de 2025, a Lua encontra-se na fase Nova, com apenas 2% de sua superfície visível. Essa fase marca o início de um novo ciclo lunar e, neste momento, é possível observar a Lua crescendo. Faltam apenas 6 dias para a transição para a fase Crescente.

O mês de julho trouxe uma série de mudanças nas fases da Lua. A primeira fase, a Lua Crescente, começou no dia 2 de julho, às 16h30, encerrando a fase Nova de junho. Em seguida, no dia 10, a Lua atingiu a fase Cheia, o que aconteceu às 17h38. Logo depois, no dia 17, às 21h39, a Lua entrou na fase Minguante. A última fase Nova deste mês ocorreu no dia 24, às 16h12.

Para entender melhor as fases da Lua, é importante lembrar que elas se alternam em um ciclo que acontece em média a cada 29,5 dias. Durante esse período, a Lua passa por quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante, cada uma durando cerca de sete dias. Além disso, existem as fases intermediárias chamadas de "interfases", que incluem a crescente gibosa entre a Nova e a Cheia, e a minguante gibosa entre a Cheia e a Minguante.

Aqui está o calendário das fases da Lua para julho de 2025:

Lua Crescente: dia 2, às 16h30

dia 2, às 16h30 Lua Cheia: dia 10, às 17h38

dia 10, às 17h38 Lua Minguante: dia 17, às 21h39

dia 17, às 21h39 Lua Nova: dia 24, às 16h12

Essas informações são importantes para os interessados em astronomia, jardinagem e até mesmo práticas culturais e espirituais que são frequentemente influenciadas pelas fases da Lua. Com essa compreensão, é possível observar a Lua e adaptar atividades conforme seu ciclo.