Animal que vive sem oxigênio surpreende cientistas

Um parasita minúsculo, chamado Henneguya salminicola, foi encontrado nos músculos de salmões do Pacífico Norte, trazendo à tona uma nova discussão sobre como a vida pode se desenvolver de formas surpreendentes. O mais curioso é que esse organismo consegue viver sem depender de oxigênio, algo que nos faz repensar algumas ideias básicas da biologia.

Normalmente, a respiração aeróbica é vista como essencial para a sobrevivência dos animais. Pesquisas da Universidade de Tel Aviv mostram que esse parasita, curioso por natureza, perdeu o DNA mitocondrial — responsável pela conversão do oxigênio em energia. Essa descoberta foi publicada na revista PNAS e deixou muitos cientistas intrigados.

Desafiando a regra

A ausência de mitocôndrias em um animal multicelular é algo sem precedentes. Cientistas utilizaram técnicas sofisticadas, como microscopia fluorescente e sequenciamento genético, para entender melhor como o H. salminicola consegue obter energia. Ele parece conseguir tirar proveito das células do hospedeiro ou usar processos de respiração anaeróbica, comuns em fungos e protozoários, mas nunca antes vistos em animais.

Dorothee Huchon, a zoóloga que lidera a pesquisa, afirma que esse parasita é um exemplo de simplificação evolutiva. Ele se adaptou a um ambiente sem oxigênio, abandonando funções celulares que sempre consideramos essenciais na vida. Isso questiona a ideia de que o oxigênio é indispensável para todos os seres vivos e pode ter impactos significativos na biologia marinha.

Além disso, essa descoberta pode influenciar a maneira como pensamos sobre a vida em ambientes extremos, inclusive ampliando as possibilidades de existência em outros planetas, uma área que interessa bastante à astrobiologia. Por outro lado, a presença de Henneguya salminicola também levanta questões econômicas. Essa situação pode impactar a qualidade do salmão, fazendo com que a indústria pesqueira tenha que adotar regras mais rigorosas na inspeção e comercialização desse peixe.

Essa necessidade de mais fiscalização não é só uma questão de saúde, mas pode afetar a percepção que as pessoas têm sobre o salmão e, consequentemente, a sua venda. O Henneguya salminicola é realmente um quebra-cabeça, desafiando nossas noções sobre o que significa estar vivo e revelando que, mesmo as regras mais estabelecidas, às vezes podem ser questionadas.