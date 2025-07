Como evitar que suas bananas escureçam de vez

A banana é aquela fruta que, além de gostosa, é super acessível e fácil de carregar para qualquer lugar. Não é à toa que ela está sempre nas mesas e fruteiras de casa, não é mesmo?

Porém, um detalhe que muitos talvez não saibam é que a banana libera etileno em excesso, o que faz com que amadureça mais rápido do que outras frutas. Isso acaba deixando a fruta com uma aparência escurecida em pouco tempo.

Mas calma! Existem alguns truques para evitar que isso aconteça. Um deles é envolver a parte do caule da banana com plástico filme. Essa dica simples ajuda a controlar a liberação do gás etileno e, assim, retarda o processo de amadurecimento. Com isso, suas bananas vão durar mais tempo e continuar fresquinhas.

Outras dicas para preservar bananas

Aqui vão algumas sugestões práticas para você manter suas bananas lindas e gostosas por mais tempo:

Evite fontes de calor : Não deixe as bananas expostas ao sol ou perto do fogão, pois isso acelera o amadurecimento.

Manuseio cuidadoso : Sempre que puder, tenha cuidado ao pegar as bananas para não machucá-las.

Temperatura certa : O ideal é armazená-las em uma temperatura entre 10 e 20 °C.

Desvio de correntes de ar : Evite deixar as bananas em locais onde haja muita ventilação.

Pendure-as : Se tiver a opção, pendurar as bananas ajuda a evitar machucados e a prolongar sua frescura.

Mantenha o cacho unido : Isso também ajuda a preservar a fruta por mais tempo.

Gotas de limão : Colocar um pouquinho de limão nas bananas pode ajudar a retardar o escurecimento.

Distanciamento estratégico: Mantenha as bananas longe de outras frutas que liberam etileno, como maçãs e peras.

O que fazer com bananas escurecidas?

E se suas bananas já estão escurecidas? Não se desespere! Isso não significa que elas estão estragadas, especialmente se o escurecimento ocorreu por causa da temperatura na geladeira.

Embora comer a banana nessa condição possa não ser agradável para muitos, essas frutas bem maduras são ótimas para preparar receitas delícias, como bolos, doces e até sorvete.

Mas fique atento: se notar algum sinal de mofo ou apodrecimento, é melhor descartar. Porém, você pode reaproveitar as bananas que estão apenas maduras como adubo, ajudando a compostar e nutrir a terra.

Com essas dicas, suas bananas estarão sempre gostosas e prontas para serem consumidas!