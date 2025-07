Roda rico: roda-gigante de 91 m destaca São Paulo na América Latina

A Roda Rico, com seus impressionantes 91 metros de altura — o equivalente a um edifício de 30 andares — trouxe um novo charme à paisagem de São Paulo desde sua abertura em 9 de dezembro de 2022. Localizada no Parque Cândido Portinari, pertinho do Villa-Lobos e às margens do Rio Pinheiros, essa roda-gigante se tornou a maior da América Latina até julho de 2025. Esse título permanecerá por pelo menos mais um ano, já que uma nova roda de 108 m está prevista para ser inaugurada em Mato Grosso.

Estrutura tecnológica da Roda Rico

A Roda Rico não é só grandiosa em tamanho, mas também em tecnologia. Ela conta com 42 cabines panorâmicas climatizadas, todas conectadas à internet via wi-fi gratuito. Além disso, cada gôndola comporta até oito passageiros. O passeio dura cerca de 25 minutos, dando tempo suficiente para os visitantes aproveitarem a vista esplêndida da cidade. À noite, a roda se transforma em um espetáculo de luzes, iluminada por 27 mil lâmpadas LED, criando um visual que pode ser visto a quilômetros de distância.

A segurança também é uma prioridade. De acordo com a operadora, a manutenção é feita regularmente, seguindo normas internacionais e garantindo a integridade da estrutura.

Vista panorâmica e turismo urbano em São Paulo

Durante o passeio, os visitantes conseguem avistar ícones da cidade, como a Ponte Estaiada Octávio Frias de Oliveira e o centro financeiro da Avenida Faria Lima. Em dias claros, até o Pico do Jaraguá, o ponto mais alto de São Paulo, aparece no horizonte. É uma experiência que coloca a Roda Rico nas listas de passeios imperdíveis, mostrando que a cidade tem muito mais a oferecer além de sua culinária e cultura tão reconhecidas.

Fluxo de visitantes da Roda Rico

A expectativa inicial da concessionária era receber entre 600 mil e 1 milhão de visitantes por ano. Entretanto, a realidade superou as estimativas, com picos de 3 mil pessoas por dia nos fins de semana em alta temporada. A capacidade total pode chegar até 5 mil visitantes em dias especiais, como eventos corporativos e festas.

Funcionamento, preços e facilidades em julho de 2025

Aqui estão algumas informações práticas para quem quer visitar a Roda Rico:

Horário : De terça a domingo, das 10h às 19h; às segundas, a atração fecha para manutenção.

: De terça a domingo, das 10h às 19h; às segundas, a atração fecha para manutenção. Férias de julho : Durante esse período, a bilheteira abre às 9h30 e o último embarque é às 19h.

: Durante esse período, a bilheteira abre às 9h30 e o último embarque é às 19h. Ingressos : Os preços variam. O ingresso social fica em R$ 49 (com a doação de 1 kg de alimento), a meia-entrada custa R$ 55,99 e o ingresso integral pode ir de R$ 69 a R$ 89, dependendo do dia.

: Os preços variam. O ingresso social fica em R$ 49 (com a doação de 1 kg de alimento), a meia-entrada custa R$ 55,99 e o ingresso integral pode ir de R$ 69 a R$ 89, dependendo do dia. Acesso: É facilmente acessível a pé, saindo da estação Villa-Lobos-Jaguaré (Linha 9-Esmeralda), ou pela ciclovia do Rio Pinheiros, com estacionamento pago disponível.

Além disso, a Roda Rico é totalmente acessível e conta com opção de cabine VIP com piso de vidro.

Revitalização urbana e impacto turístico

A roda-gigante faz parte de um projeto maior de revitalização do Rio Pinheiros, contribuindo significativamente para a economia local. Aproximadamente 250 empregos foram gerados diretamente, e novos quiosques e eventos surgiram na região. Especialistas acreditam que esse tipo de atração ajuda os moradores a redescobrirem a própria cidade.

Futuro das rodas-gigantes e experiências inovadoras

No próximo ano, a Roda Rico enfrentará concorrência, pois uma nova roda de 108 metros será inaugurada em Mato Grosso, atraindo um grande número de visitantes. Enquanto isso, a Roda Rico não fica parada e está aderindo a eventos inovadores, como sessões de cinema ao ar livre e festas juninas. Essas atividades estão aumentando as vendas online de ingressos, mostrando que a atração continua a evoluir.

Sustentabilidade e certificações ambientais

A Roda Rico também se preocupa com a sustentabilidade. Utiliza painéis solares no deck de embarque, iluminação LED para economizar energia e coleta seletiva. Em abril de 2025, recebeu o Selo Carbono Neutro, após compensar 480 toneladas de CO₂ com o plantio de mudas nativas.

Impacto econômico da roda-gigante de São Paulo

De acordo com estudos, cada visitante da Roda Rico gasta cerca de R$ 272 na região, incluindo transporte e alimentação. Se atingir o número máximo de 1 milhão de visitantes por ano, isso representaria um impacto econômico significativo, rivalizando com parques temáticos de médio porte.

Assim, a Roda Rico se firma não apenas como uma atração turística, mas como um importante pilar da economia e da revitalização urbana de São Paulo.