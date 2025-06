Caruaru investe em transparência e sustentabilidade

Caruaru, em Pernambuco, está promovendo um dos São Joões mais sustentáveis do mundo. Neste ano, a festa traz uma novidade: um grande painel de LED instalado na entrada da Central de Sustentabilidade, que mostra em tempo real as ações voltadas para a preservação ambiental.

A iniciativa é coordenada por três organizações: o Instituto do Meio Ambiente, o Instituto Mãos Amigas e a Associação de Catadores de Recicláveis de Caruaru. Juntas, essas instituições contam com mais de 100 agentes ambientais que recebem equipamentos de proteção individual (EPIs), coletes e fornecimento de jantares e bebidas como água, refrigerante e suco para realizar o trabalho.

Durante o festival, os catadores estão recolhendo diversos materiais recicláveis, como latinhas, plásticos, vidros, papelão e alumínio. Além disso, eles também estão arrecadando alimentos não perecíveis com a ajuda de ingressos do Camarote Exclusive, que destinam parte da renda para essas doações.

Christianny Magalhães, gerente do projeto Transforma Caruaru, expressou satisfação com os resultados até o momento. Ela agradeceu aos parceiros, patrocinadores e ao prefeito Rodrigo Pinheiro pelo suporte à iniciativa. “Estamos além de cuidar do meio ambiente, promovendo a economia circular, conscientizando sobre a importância da coleta seletiva e ajudando instituições locais com alimentos”, afirmou.

O painel de LED, viabilizado com a colaboração da Solar e Coca-Cola, é uma inovação que visa manter a transparência sobre os resultados das ações de sustentabilidade, permitindo que os visitantes acompanhem o impacto das iniciativas em tempo real.