Família vive isolada em paraíso escondido de Enshi

A aldeia secreta no topo da montanha em Hubei, acessada por cavernas profundas, trilhas estreitas e paisagem que revela um verdadeiro paraíso oculto
No coração da província de Hubei, na China, a cidade de Enshi esconde uma história encantadora. Em uma montanha isolada, vive uma única família, os últimos habitantes de uma aldeia que parece ter parado no tempo. O acesso a esse lugar é algo digno de uma lenda: três cavernas colossais e trilhas estreitas levam até lá, cercadas por penhascos imponentes e uma natureza exuberante.

### Uma travessia entre cavernas e paisagens surpreendentes

A aventura começa no antigo leito do rio Qingjiang, perto da cidade de Lichuan. Ao embarcar nessa jornada, o primeiro desafio é atravessar a Caverna Longmen. Apesar de sua entrada estreita, o interior é vasto, com mais de 200 metros de comprimento.

Depois de alguns minutos caminhando, a luz natural começa a aparecer, e ao passar pela segunda caverna, o visitante se vê em um ambiente que lembra um estádio, amplo e iluminado. Por fim, a terceira caverna, mais curta, dá acesso a uma “vila exclusiva”, como chamam os moradores.

Ao emergir desse último portal, uma vista deslumbrante se revela: campos verdes, árvores frutíferas e casas cercadas por flores e penhascos verticais.

### A vida solitária de uma família resiliente

Nessa aldeia vive apenas uma família, liderada pelo Sr. Qin, que construiu sua nova casa com as próprias mãos após um incêndio em 1970 destruir sua antiga moradia. Desde então, ele manteve viva essa comunidade, que já teve mais moradores, mas agora é composta apenas por ele e seus descendentes.

Apesar da distância do mundo moderno, a família conta com eletricidade, água de nascente e uma infraestrutura básica que possibilita uma rotina tranquila. O terreno ao redor é fértil, cultivando frutas e verduras, enquanto colmeias e galpões com lenha complementam sua autossuficiência.

### Um cenário que parece saído de um sonho

A beleza natural e a harmonia com o modo de vida do Sr. Qin impressionam. Para quem visita, é como atravessar um portal para um mundo perdido, onde tudo parece lendário. O Sr. Qin compartilha que, mesmo sem vizinhos, nunca faltou água, comida ou paz.

Sua escolha de permanecer em Enshi representa mais do que uma decisão prática; é uma conexão profunda com a memória, com a terra e um jeito de viver que está aos poucos desaparecendo. É uma vida que poucos se atreveriam a levar, mas que carrega um encanto inegável.

