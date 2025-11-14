Viviane Araújo celebra papel importante em ‘Três Graças’

Viviane Araújo inicia em dezembro as gravações de sua nova personagem na novela “Três Graças”. Ela interpretará Consuelo, uma figura do passado do personagem Misael, que é vivido pelo cantor Belo. A inclusão da atriz no elenco foi cuidadosamente discutida pela direção da trama. Antes de fazer o convite a Viviane, a Globo consultou Belo para verificar se ele se sentia confortável em contracenar com a atriz, com quem teve um relacionamento conturbado nos anos 2000. Após a aprovação do cantor, o convite foi formalizado. A chegada de Viviane está prevista para o capítulo 90 da trama, o que promete trazer uma nova dinâmica à história e marca a terceira colaboração da atriz com o autor Aguinaldo Silva.

Viviane manifestou surpresa com o convite, já que sabia da novela desde seu início, mas não esperava ser chamada com a produção já em andamento. Em suas palavras, “Minha ficha ainda não caiu, porque é uma personagem diferente das que já fiz. Sei pouco ainda sobre ela, mas posso adiantar que será uma mulher forte e corajosa”. Ela compartilhou seu entusiasmo pelo novo papel e a admiração que sente por Aguinaldo.

Na novela, Consuelo terá um papel importante na vida de Misael, que lida com a dor da perda da esposa devido ao fornecimento de remédios falsificados pela Fundação Ferette. A chegada de Consuelo reabrirá antigos conflitos emocionais para Misael, que, motivado pela dor, se une a Gerluce em um plano contra Santiago Ferette.

Além disso, a emissora está acompanhando os resultados de um grupo de discussão realizado em São Paulo, que tem como objetivo avaliar possíveis ajustes na narrativa da trama. Desde sua estreia em 20 de outubro, “Três Graças” apresenta uma média de 22,1 pontos na Grande São Paulo, segundo dados de audiência. Esse número é semelhante ao que a novela anterior, “Dona de Mim”, alcançou, mas considerado abaixo das expectativas para o horário nobre.

Criada por Aguinaldo Silva com contribuições de Virgílio Silva e Zé Dassilva, a novela é dirigida por Luiz Henrique Rios e produzida por Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A previsão é que “Três Graças” continue em exibição até maio de 2026, quando será sucedida pela novela “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco.